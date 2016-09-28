伊能静爱女百日喜饼礼盒曝光 爱哆哆喜饼量身定制专属甜蜜

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 6月28日上午，演员秦昊在微博上贴出一张伊能静与新生宝宝的甜蜜合照，正式对外宣告迎来家庭新成员“小米粒”。近日，米粒宝贝出生百日之际，伊能静女士在微博上晒出一套粉红+粉蓝定制款诞生喜饼礼盒。礼盒正面的主题插画上，“小米粒”如公主般被花朵环绕，似在邀请亲朋好友共同分享宝贝诞生的幸福与喜悦。



爱哆哆喜饼旗下ADOL CUSTOMSHOP高端定制品牌 -- 伊能静爱女米粒宝贝诞生喜饼礼盒

此款诞生喜饼礼盒，是由爱哆哆喜饼旗下高端定制品牌 -- ADOL CUSTOMSHOP为米粒宝贝度身定制的。精雕细琢的每一处细节，都体现着ADOL CUSTOMSHOP作为高端私享定制喜饼品牌的极致追求。从礼盒外观设计开始，爱哆哆首席设计官与伊能静女士多次沟通数易其稿，最终确定粉红加粉蓝的清新配色，搭配波点图案和立体蝴蝶结装饰，洋溢着如诗如梦的公主情怀。由哈利小王子为妹妹亲手描绘的插画，画龙点睛地立体印刻于礼盒正面，传递出全家对米粒宝贝满满的爱。而米粒宝贝与家人的合影，恰到好处地出现在宝贝卡中，配上伊能静女士亲自撰写的回礼寄语，彰显出明星定制喜饼独一无二的珍藏意义。历经一个多月的策划设计，当最终稿提交伊能静女士审阅时，她满口赞道：“太好了！”。

在礼盒的内装饼干搭配上，从特别定制的Milly翻糖饼干到泰迪珍藏专属喜饼，从法式蓝莓乳酪塔到港式经典奶黄酥，饼干皆由手工制作完成，从观感到寓意再到口味，无不苛求极致。伊能静及秦昊的亲朋好友收到此款诞生礼盒后，纷纷在微博和微信上对小米粒送上祝福。众多明星友人纷纷在朋友圈、微博晒出小米粒的百日喜饼礼盒，分享此时此刻的喜悦之情。



爱哆哆喜饼ADOL CUSTOMSHOP 高端定制品牌 部分内装展示

近年来，伴随着二胎政策的放开，在明星的引领下，生娃送诞生喜饼已成为潮流趋势，爱哆哆喜饼则成为了潮流尖端之选。上海著名主持人朱桢、球星孔卡等明星，都不约而同地选择了爱哆哆喜饼作为宝贝诞生的回礼，馈赠给各位亲朋好友。

爱哆哆喜饼作为喜饼行业的领导品牌，目前在江浙沪市场份额占比达到60%以上，拥有法国、韩国、台湾、大陆等国际化的创意设计团队。旗下多款结婚喜饼、诞生喜饼及高端定制喜饼礼盒，无论是外在的颜值，还是内在的寓意，都用心设计，传递着满满的爱与幸福。不仅引领行业发展，更深受消费者青睐。如果宝爸宝妈们想了解更多爱哆哆喜饼的相关信息，可以登录爱哆哆喜饼天猫官方旗舰店。