双威在中国上海新设地区销售办事处

旨在利用中国市场实现两位数增长

马来西亚双威集团旗下酒店业务在上海设立地区销售办事处；拥有11家高端酒店及度假村；与中国世纪假日国际旅行社有限公司达成战略合作

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 亚洲卓越的酒店集团之一双威酒店及度假村 (Sunway Hotels & Resorts)（简称“双威”）在上海开设了首家地区销售办事处，旨在利用中国快速蓬勃发展的出境游市场，帮助酒店实现两位数营收增长。



马来西亚吉隆坡双威的双威酒店及度假村

这项战略是与深圳市世纪假日国际旅行社有限公司（简称“世纪假日”）携手制定的，也是双威大中华区市场发展计划的一部分。上海地区销售办事处将负责培养和管理双威大中华区的重要客户，并为集团下属11家高端酒店与度假村发展潜在客户以及休闲游与商务游预定业务，从而进一步拓展市场。该集团酒店与度假村位于马来西亚、柬埔寨和越南，共拥有超过3,300间客房、套房与泳池别墅。

双威酒店及度假村首席执行官张海炜表示：“我们的中国业务表明了双威致力于进一步加强品牌影响力的承诺，从而满足中国蓬勃发展的出境商务游和休闲游市场。随着中国出境游旅客愈发追求全新体验，我们旗下每家酒店在最近几个月已经成功完成多项产品升级与翻新，并推出几项针对中国游客的服务，从而满足中国新一代旅客的独特需求。携手世纪假日将为双威提供一个平台，让我们能够在不断发展的中国出境游市场中牢牢占据一席之地。”

世纪假日国际旅行社有限公司董事长梁俊表示：“我们的战略合作为双威酒店及度假村提供了重要机会，让他们能够进一步拓展大中华市场，并长期成功吸引中国出境游客入住其位于马来西亚、柬埔寨和越南的独特的多元化酒店。”

继开设地区销售办事处之后，双威酒店及度假村于2016年9月19日至23日在三个城市举办巡回路演，推广双威旗下标志性酒店，使其成为中国游客首选的旅游和会议目的地。此次巡回路演得到了马来西亚旅游局、亚洲航空、马来西亚航空和世纪假日的大力支持，为北京、上海和广州的当地旅游与行业合作伙伴提供了一对一交流机会，并吸引了多位潜在客户。双威团队还参展了落幕不久的第三届四川国际旅游交易博览会（在中国峨眉山举行）。

持续发展的中国出境游市场已经成为双威发展最快的市场之一，尤其是对该品牌的吉隆坡双威旗舰酒店而言，包括五星级双威豪华度假大酒店 (Sunway Resort Hotel & Spa)、新近翻修的4.5星级双威金字塔酒店 (Sunway Pyramid Hotel) 和全新四星级双威克莱酒店 (Sunway Clio Hotel)。酒店无缝对接了荣获奖项的双威主题乐园 (Sunway Lagoon) 和广受欢迎的双威金字塔购物中心 (Sunway Pyramid) 。

双威其它吸引中国游客的酒店包括五星级吉隆坡双威太子酒店 (Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur)、怡保市五星级万雅岚温泉度假村 (Banjaran Hotsprings Retreat) 以及马来西亚北部槟城的四星级双威乔治市酒店 (Sunway Hotel Georgetown)。双威乔治市酒店位于联合国教科文组织世界遗产地乔治市中心，乔治市有许多大型旅游景点。

双威酒店及度假村的上海地区销售办事处于2016年8月1日开业。欲知详情，请电邮至sunwayhotels@cjnet.com，致电：，或访问www.sunwayhotels.com。