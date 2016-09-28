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群邑中国荣获“CSR中国教育奖”社会责任新锐奖

2016年09月28日 13:40 编辑： 经理人网编辑
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助力中国教育，影响中国未来

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 9月27日，2016年第二届“CSR中国教育奖”颁奖仪式暨“新媒体趋势下的公益传播”主题对话在北京举行。近200位来自政府部门、全国顶级公募基金会、主流媒体和知名研究机构的专家学者，和来自近70家获奖企业的代表聚集一堂，共同分享优秀企业社会责任项目的经验和成果，共同探讨新媒体趋势下公益传播的策略与方法。在活动上，群邑中国的 Power of One 项目荣获“CSR中国教育奖”社会责任新锐奖。

社会责任新锐奖-2016年第二届CSR中 国教育奖颁奖仪式
社会责任新锐奖-2016年第二届CSR中 国教育奖颁奖仪式

CSR中国教育奖是2014年在团中央学校部倡议指导下，在教育部、工信部等相关单位支持下，由多家机构联合发起的中国教育领域唯一官方奖项，用于鼓励和表彰支持中国教育发展的优秀CSR项目，以及在CSR教育领域做出突出贡献的企业、组织和个人。

“Power of One”是群邑集团的年度公益和社会回报活动，已连续举办多年。从2007年开始，集团每年都会号召员工回报社会，尤其是持续关注贫困儿童的健康发展，力图帮助孩子们追求更丰富多彩的生活梦想，比如，为农民工子弟小学修葺校舍，添置桌椅，帮助学校建立电子图书室等等，鼓励和倡导有社会责任感的企业和个人参与到帮助孩子们实现梦想的努力中。

今年，群邑三地办公室用不同的形式为社会贡献了一份爱心，发挥媒介代理公司的优势和特长，通过企业邮件、与分众传媒公益合作楼宇广告投放等方式，号召企业员工及社会公众积极参与到项目中来，并且不断扩大覆盖人群，将项目持续推动和发展起来。上海的志愿者来到农民工子弟小学，为孩子们带去生动的口腔护牙课，同时还准备了爱牙包，鼓励他们培养健康习惯，捐助款项作为乐苗计划基金使用，并赞助该小学四年级学生做六龄齿窝沟封闭和补牙。北京的志愿者和孤儿学校的孩子们一起刷墙，美化校园，并给孩子们带去洗衣机、打印机，及文具大礼包、水彩笔、练习本等学习用品和体育器材等。广州的志愿者到留守儿童教育基地，为留守儿童开展兴趣课，为他们的课余生活增添色彩，并为他们捐赠了所需物资。

群邑致力于在关心员工、对客户负责、推动行业发展的同时，着眼于社会需求，履行自己的企业社会责任，为社会贡献自己的一份力量。“Power of One” 整体的力量是强大的，这是群邑精神的最佳体现，我们的爱心将不断延续和传播，持续为社会贡献自己的一份力量。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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