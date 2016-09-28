“未知旅行”第二季曝光：蚂蜂窝要玩旅行版Pokemon GO

北京、上海和广州2016年9月28日电 /美通社/ -- 这个“十一”黄金周，曾让“未知旅行”刷爆朋友圈的蚂蜂窝旅行网，再次发挥了惊艳的想象力。



蚂蜂窝“未知旅行第二季”Tripmon GO

9月27日，蚂蜂窝“未知旅行实验室”发起了一场覆盖全球的“Tripmon GO”活动，号召所有“十一”出行者，在旅途中寻找蚂蜂窝的“Tripmon 小精灵”。

“Tripmon GO”借势于火遍全球的 AR 游戏 Pokemon GO，不同的是，按照蚂蜂窝已经公布的信息，这一次，人们在旅途中遭遇的“小精灵”，将是现实旅行中的一系列未知当地旅行体验。

自今年8月底发布“攻略2.0”战略以来，蚂蜂窝已经掀起数次传播高潮。如今站在自由行的行业风口，这个2006年从攻略和社区起家的旅行网站，开始试图通过一系列事件改变人们对旅行的既有认知。

从遍布地铁的黄色“可预订”广告，到接连轰炸的创意营销 -- 蚂蜂窝除了输出“攻略可预订，让自由成行”的战略诉求，更旨在巩固它“酷”、“潮”的品牌调性，让“预订”这件事好玩一点，再好玩一点。

在“未知旅行”和“Tripmon GO”之后，这家旅行网站到底还有着怎样的秘密？

捉住未知的“小精灵”

“不会做游戏的攻略网站不是好电商。”一位旅游业者如此评价蚂蜂窝的系列营销事件。

蚂蜂窝自由行公众号的文章介绍， Tripmon GO 的玩法将与 Pokemon GO 大体一致：当游客到达蚂蜂窝的指定地点，就能在 APP 中解锁虚拟的精灵球，获得“超值且炫酷的当地旅行体验”。

对于大多数年轻人，参与游戏不存在太高门槛，通过“寻找”获得“捕获”的快感，实际上是一种最原始的游戏动机。而真正的门槛在于，游客或许需要为了参与游戏而特意改变原本已制定好的“十一”行程。蚂蜂窝期望通过这种“改变”，来改造你的旅行。

“你是否正在成为这样的人：你已经把旅行计划设计得天衣无缝，什么时间该去哪里做什么，行程精确到小时。为了不让旅行变得“糟糕”，你几乎把旅行变成一套算法，完成A，就会产出B。”9月27日晚间推文中，蚂蜂窝对所有计划出游的人提出了这样的疑问。

如今，都市人的旅行正在变得越来越功利，玩乐、购物、解压、社交等工具性需求，往往凌驾于“旅行”本身之上，“世界很大，我想去看看”多数时候沦为空洞的情怀。

在此判断的基础之上，蚂蜂窝提出了“改造旅行”的号召：你其实不必像完成作业一样去旅行，哪怕已经出发，也可以“说走就走”。比起克服种种困难收拾行李再出发，这样的“说走就走”似乎更容易办到。

“更重要的是，蚂蜂窝希望旅行者能更多发现旅行目的地的惊喜，而不是循规蹈矩地去重复跟团游的传统线路。”蚂蜂窝“未知旅行实验室”负责人王雪琳说。

究竟有多少人会为了捉小精灵而改变行程，目前尚未可知，但至少这个提问足够戳中痛点。

如何玩得更酷、更嗨、更与众不同，已成为年轻人出游最关心的问题之一，而每每落到现实，行动又会比口号退步。

蚂蜂窝最新发布的《2016年国庆长假自由行趋势报告》显示，北京、三亚、香港、上海仍然牢牢占据目的地榜单榜首，尽管这些热门城市毫无疑问将变得拥挤不堪，仍有大批人“奋不顾身”地扎进人海。

尽管各大旅行网站的出行报告中，越来越多地强调年轻人的“个性化”需求，但现实并没有想象中乐观 -- 在传统 OTA 的货架上，个性化的旅行体验往往被埋没。

某种程度上，蚂蜂窝发起的这场游戏，不经意地击中了这个现实。大胆地尝试改变，不失为改变平庸旅行的一种有效方式。

引爆人们对于旅行的认知

Tripmon GO 背后，是蚂蜂窝对于当地体验以及行中预定的发力。

临近“十一”，蚂蜂窝选择了“出奇制胜”，瞄准“旅行中”市场，让已确定行程的人参与游戏，反倒引爆了朋友圈。而单单9月以来，这已是蚂蜂窝第二次占领社交网络。

9月7日，蚂蜂窝曾发起一场人性实验，以“用未知旅行检验未知感情”为主题，用27个神秘的旅行产品，测试人们尝试未知的勇气。该活动受到咪蒙、陆琪、ayawawa 等情感大 V 的热捧，相关文章在各平台浏览过亿。

两次活动的发起者同为蚂蜂窝“未知旅行实验室”，该实验室每月定期推出一个新奇有趣的旅行玩法，Tripmon GO 是它的第二款产品。

每月玩一次，这可能对蚂蜂窝的创意能力构成考验。但联想其近期主打的“去伏尔加国开坦克”、“去监狱酒店住一晚”、“和 NASA 宇航员共进午餐”等抓人眼球的 SKU，我们似乎不必过于担心蚂蜂窝的脑洞。2016年上半年，蚂蜂窝曾联合痛仰乐队、700bike 的 CEO 张向东、青年作家蒋方舟、青年演员马启光、当红漫画家丁一晨，打造“旅游+”的主题旅行线路，调性一脉相承。

随着自由行市场的全面崛起，参与竞争的玩家已越来越多。供给效率的比拼已不再是一切，低价团购已成为上个世纪的打法。重新回归内容入口，影响消费者决策，完成“从内容到交易”的闭环，成为旅游行业的共识。

因此，想要真正影响用户决策，蚂蜂窝希望通过内容从根本上改变人们对于旅行的认知 -- 不仅要让决策工具更好用，还要够酷，像披头士领军欧美摇滚乐一样，不仅要“懂用户”，甚至要“比用户更懂用户”，让“酷”成为现实的商业前景。

最新数据显示，蚂蜂窝2016年上半年月活用户超过8000万，交易规模超过20亿。而从近期一系列创意营销的效果可以看出，基于内容需求的“酷产品”对于自由行消费者具有极强的吸引力。

在蚂蜂窝看来，自由行时代，个性化旅行体验对于很多用户来说同样是旅行中的“未知”。互联网生意的本质就是“连接”，攻略内容的“入口”加上大数据，能有效弥补搜索框和货架模式的不足，将新鲜且极具个性化的旅行体验与用户需求更好地连接。

依靠 UGC（用户创造内容）、旅游大数据、自由行交易平台三大核心竞争力，蚂蜂窝的“内容基因”成为其天然优势，而“酷”则将为其带来难以预估的附加值。