华彬LPGA中国精英赛四巨星亮剑 为国庆节呈现最吸睛高球盛筵

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 北京时间9月27日，泰国首个大满贯得主阿瑞雅、加拿大实力新星布鲁克-亨德森、奥运会铜牌得主冯珊珊以及卫冕冠军李美林相聚在赛前新闻发布会上，共同开启本周四即将在北京华彬庄园尼克劳斯球场上演的“华彬 LPGA 中国精英赛 - 由阿里体育联合呈现”。

“华彬LPGA中国精英赛 - 由阿里体育联合呈现”是 LPGA 巡回赛亚洲挥杆赛的揭幕站，它拥有亚洲女子高尔夫最高奖金210万美元，吸引了来自世界各地总共81位球星参加。赛事创立于2013年，首届冠军由冯珊珊夺得。冯珊珊在回忆那次夺冠经历的时候调侃说感觉自己年轻了三岁，她同时希望自己最近的好状态能在北京呈现出来。

“首先，我们真的非常感谢华彬集团，还有阿里体育，非常感谢你们让我们有机会可以再次回到华彬庄园，参加这样一场中国最顶级的比赛。”冯珊珊说，“2013年，我在这里赢得首届赛事的冠军，给我留下了非常深刻的记忆。我在最后一个洞打出了非常惊险的老鹰球，实现了逆转。我现在再回去打18号洞的时候，还常常回想那一年是怎样打的。



冯珊珊回答记者问题

“是的，再次回到这里，感觉自己又年轻了三岁。不过那一切都已经过去了。今年再次回来，我的状态不错，包括在奥运会上获得了铜牌。虽然我不会给自己的成绩定什么目标，但是希望能将自己最好的状态在北京观众面前展现。”

前年，韩国25岁选手李美林在华彬庄园异军突起，赢得了个人第二个 LPGA 冠军。虽然在那之后李美林没有再次获得 LPGA 的冠军，不过李美林今年的状态很猛，已经多次在大满贯赛中打出低杆，处于突破的边缘。

“我非常荣幸2014年能在此夺冠。加上之前一场胜利，那是我生涯的第二个 LPGA 冠军，因此重新回来再次参赛我感到很开心，也很荣幸，”李美林说，“我今年在大满贯赛中取得了不少佳绩，最近名次和成绩都有提升。上个星期没有打比赛，我得到了充分休息，希望这一周可以再次取得佳绩。”

今年的比赛增添了两张特别值得期待的全新面孔：阿瑞涯与亨德森。世界第二阿瑞雅今年大爆发，自五月份实现 LPGA 第一胜以来，20岁姑娘已经斩获了五场胜利，包括英国女子公开赛胜利。



阿瑞雅开心回答问题

阿瑞雅说：“我对今年的表现非常满意。我今年的第一个目标是赢得一场 LPGA 比赛。当我实现了那个目标之后，我给自己设定的目标是赢得一场大满贯赛，而我也做到了。我感到相当满意。这个星期我带着一号木过来参赛。我会视天气情况而定要不要用它比赛，如果是大风天，我可能不会用。希望天气很好，没有风，这样我可以多用一号木。”

世界第四布鲁克-亨德森同样赢得了一场大满贯：美国女子 PGA 锦标赛，与此同时，她还在波特兰精英赛上成功卫冕。她因此成为 LPGA 巡回赛上最被看好的明日之星，也成为本周夺冠热门之一。这是布鲁克-亨德森第一次踏足中国，一切都让她感到新奇。

布鲁克-亨德森说：“我从加拿大来到这里，的确是长途跋涉，另外也要倒时差。不过我想经过未来两天，到星期四比赛开始的时候，我应该能准备好。首次来到中国，感觉非常好。能够感受到不同文化，感受到华彬庄园热情的接待，还有各种美食，包括能学习一点中文……这次经历对我来说非常非常特别。

“过去一年半，也就是18个月，我已经取得了3场胜利，这对我而言肯定是美梦成真。在这段时间，我的世界排名提升到了第四位，我非常享受这个过程。我的技术长项在长杆上，过去两年，我一直在每场赛事之中发挥自己的这项优势。本周我也要努力发挥这一点，多抓小鸟。”

除了以上四位巨星，本周值得关注的世界巨星还包括：金世煐、梁熙英、张哈娜、崔罗莲、野村敏京、金孝周。而本土球员除了冯珊珊，还有林希妤、阎菁、冯思敏、石昱婷、张维维等好手。

在巡回赛日常的72洞比拼之外，“华彬 LPGA 中国精英赛 - 由阿里体育联合呈现”还特设了一场“赛内赛”，以增加赛事收官部分的戏码。赞助商红牛公司与前两届比赛一样，将再度发起“红牛后五洞挑战赛”，在赛事每一轮设置最后5个洞（第14洞至第18洞）竞赛，参赛选手根据这5个洞的四轮总成绩决定输赢，最终获胜者将得到赛事奖金之外的5万美元奖励。