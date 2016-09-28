山姆“大”理念助力品质生活 全力拓展中国市场

明年新增5家门店 协同多平台电商服务全国会员

天津2016年9月28日电 /美通社/ -- 今日，山姆会员商店宣布其天津门店正式开业并将为天津市民带来高品质及高性价比的全球优品。这是山姆会员商店继2016年4月珠海店开业之后，今年在国内开设的第2家门店。山姆会员商店看好中国未来发展前景，将不断加快在华的发展速度，在年底之前完成今年第3家门店的开业，同时计划在明年继续开设5家新店，以完善在中国市场的布局。



沃尔玛中国高级副总裁兼山姆会员商店首席运营官 文安德（左三）主持开业仪式

沃尔玛中国高级副总裁兼山姆会员商店首席运营官文安德（Andrew Miles）表示：“随着中国经济的发展，山姆会员商店在国内受到越来越多消费者的认可和喜爱。包括天津山姆店在内，山姆已在全国12个城市内拥有14家门店。我们对山姆在国内的发展充满信心，目前已有近20家门店的开业计划获得批准。未来，我们将加速开设更多的门店，以便能让更多的会员体验到更好的生活尽在山姆”。



天津山姆会员商店9月28日正式开业

天津山姆会员商店坐落于天津标志性建筑梅江会展中心二期内，天津山姆店的开业正值山姆会员商店进入中国市场20周年同时也是作为山姆加速扩张计划中的一站；山姆希望借助这一有意义的时间点倡导170万会员在享受山姆从全球精选高品质高性价比商品同时成为“生活的大赢家”；从商品、新鲜、节省和购物环境等获得一个全方位的“大”体验，让生活取得一个“大”圆满。山姆最引以为傲的优质优价商品中就包含了很多“大”的理念；如在天津山姆开业期间，山姆与众多高端“大”品牌合作，推出多种梦幻商品，如首度携手国际高端度假中心悦榕庄、德系高端汽车品牌宝马和意大利经典游艇品牌卡兰奇，满足天津会员“大”梦想的同时独享更多“大”优惠。同时，山姆的“特殊订购”项目更为会员引进了许多新奇特商品给予会员“大”惊喜，包括售价88,800元的清院本十二月令图瓷瓶、售价88,880元的手工真丝地毯等。

同时常规商品中，“大”理念也处处可见，如国家地理标志商品丽江雪桃，果径超过110毫米，单果重约500g；会员价节省近1000块的东芝60英寸4k液晶“大”电视。而山姆生鲜商品的另一特色便是“大”新鲜，店内特别引进的美国标准的后补式冷柜，冷库与货架直接相连，可以真正做到全程冷链控制，以最大程度保障商品的新鲜度和品质。同时，很多的山姆商品采用“大”包装，它带来的单位价格上比小包装商品更具优势，帮助会员节省。而更多的“大”节省也体现在山姆推出的一系列回馈会员的优惠活动中，如“90天更低价”，全国超过350家优质特约商户为会员打造的专属优惠价格。如此之多“大” 商品、“大”节省配备特制的美式大购物车（采用与美国山姆同样的规格，不但能容纳更多的商品，同时提取商品也更加方便），让会员能更尽兴地购物。山姆的每一次购物都被打造成“寻宝之旅”，在宽敞的“大”场门店分布着很多免费试吃台，会员可以在购买之前大快朵颐的品尝来自全球的优质商品。

与一般的商场不同，山姆会员商店作为全球最大的会员制商店之一，顾客需要支付会员费。而在拥有山姆会籍之后，会员不但可以在全球800多家舒适宽敞的山姆门店里，购买其为会员网罗的来自全球各地的高品质高性价比商品，同时也可享受到由山姆提供的各种贴心会员服务。如山姆线上购买方式(www.samsclub.cn)和山姆APP以及第三方合作平台一号店和十月即将上线的京东山姆会员商店旗舰店；满足会员多元化的购物需求。天津店开业之后也将稍后开通线上购买平台并包含生鲜配送服务。

天津山姆店内的每一款商品，都是按照山姆严谨的采购标准，在通过对产地、供应商、品质、价格等一系列要素的考察筛选后，才得以与会员见面，以满足会员对于高品质商品的需求。以店内直接进口的商品为例，所有商品均由山姆采购团队从超过30个国家和地区精心选购而来，每款都为当地热销和高品质商品。而特别值得一提的是山姆高品质高性价比的自有品牌“会员优品”（Member’s Mark），其超过350款商品更是优中选优。山姆采购团队在保证品质的同时，依托山姆高效的供应链管理和成本控制，通过与供应商直接沟通合作，减少中间环节，使会员价值最大化。

基于要打造世界第一会员店的理念，今年4月山姆宣布了对其商品、服务和会籍进行全面升级后，依旧受到了众多追求品质生活的新老会员的支持和认可；续卡率仍旧保持在70%以上。鉴于会员不断提高的期望，山姆在未来的发展中将会有更多的突破，成为会员最称职的“代理人”。