JD Sound携手持式DJ设备GODJ进军美国教育市场

韩国首尔2016年9月28日电 /美通社/ -- 韩国科学、信息和通信技术及未来规划部 (MSIP) 下属的大型政府机构 K-ICT Born2Global Centre（韩国奔途全球中心，简称 Born2Global）9月28日宣布，Born2Global 成员JD Sound 成功进军美国教育市场。



JD Sound已经完成向美国纽约的初高中提供便携式DJ设备GODJ的最终交付工作，这款产品已成为获当地正式批准的教学用具。美国秋季学期将在下个月开学，届时也将开设DJ音乐课。

JD Sound 已经完成向美国纽约的初高中提供便携式 DJ 设备 GODJ 的最终交付工作，这款产品已成为获当地正式批准的教学用具。美国秋季学期将在下个月开学，届时也将开设 DJ 音乐课。



JD Sound已经完成向美国纽约的初高中提供便携式DJ设备GODJ的最终交付工作，这款产品已成为获当地正式批准的教学用具。美国秋季学期将在下个月开学，届时也将开设DJ音乐课。



JD Sound已经完成向美国纽约的初高中提供便携式DJ设备GODJ的最终交付工作，这款产品已成为获当地正式批准的教学用具。美国秋季学期将在下个月开学，届时也将开设DJ音乐课。

目前纽约已有9所初中和高中决定在音乐课上采用这款手持式 DJ 设备，其中包括 Democracy Prep Charter High School、Democracy Prep Endurance Middle/High School、Bronx Prep Middle/High School、Pathways、Harlem Prep High School 和 Democracy Prep Congress Heights Middle School。Democracy Prep Public Schools 将允许旗下的25所学校用这款设备来教授音乐课。

JD Sound 提供英语视频教程和教材草案，让老师在上课时可以轻松使用这款设备。在定于明年六月举行的各校庆祝活动上，参加这门课程的学生们将表演自己的才艺。

JD Sound 拥有制造手持式 DJ 设备的技术。这款 DJ 设备不仅包含用户需要的所有硬件，例如四个立体声插头、迷你 USB、机载内存和内嵌式电池，还有多种基于软件的功能，包括播放和录制、音效、均衡器，节拍音序器和 DJ 自动混音。