凯世酒店集团在武汉签署管理首个双品牌酒店项目

凯世酒店集团签署武汉全新项目，打造凯世及艾本双品牌酒店

香港2016年9月28日电 /美通社/ -- 凯世酒店集团 (CHG) 今日宣布与武汉金林房地产开发有限公司签署酒店管理协议，将于中国武汉推出全新酒店，包含凯世 (Cachet) 与艾本 (URBN) 两个品牌。酒店坐落于华中地区经济文化中心和交通枢纽武汉市，设有196间客房与多家餐厅，并配有公共社交空间。酒店计划于2018年盛大开业，将成为凯世在武汉经营管理的首个双品牌酒店项目。



项目效果图

酒店将携手集团两大品牌，入驻武汉大型综合商业中心千禧城。千禧城位于武汉解放大道，由全球知名的美国 RTKL 建筑设计公司设计。该商业中心尊享国际新世代精装居所、名品时尚商业街区、六星级国际酒店、5A 写字楼等全方位顶级配套，一站式满足居家生活、娱乐消费、购物休闲、私人会谈、商务接待等多重需求。千禧城距离武汉国际金融中心、武汉天地、武汉K11广场艺术购物中心和宜家商城仅30分钟车程。

凯世酒店公寓 (Cachet Hotel Apartments) 坐落于千禧城顶部18层，提供160间精心设计的公寓房间，从单间到两居室，多种选择，一应俱全。每间公寓式酒店均配有超大卧室、精装厨房、现代化工作空间、时尚客厅以及完备的家庭娱乐系统。

酒店公寓提供丰富设施及贴心服务，包括会议宴会场地和全覆盖高速 Wi-Fi，设备齐全的健身房24小时开放，C-Lounge 酒廊则专设鸡尾酒畅饮时光，同时酒店公寓还设有红酒吧、桌游室等娱乐场所。无论是公务繁忙的高管、追求休闲的旅者、还是一同出行的家庭，都能在此舒心入住，尽情享受。

艾本精品酒店 (URBN Boutique) 共设36间客房，延续品牌生态环保理念，为宾客打造远离繁忙都市生活的世外桃源。酒店客房材料以木质为主，内饰与装修采用舒缓的自然色，愈发彰显原木的温馨暖调。上等泰式丝绸和奢华天鹅绒缎，极致优雅，与炭黑的中性色调和原木的浑然天成交相辉映，更添别样风采。酒店特色的环保再生椰子纤维床垫，让宾客舒心无忧，畅享安眠。

凯世及艾本酒店共设三家餐厅和酒吧，为宾客与当地居民提供丰富多样的餐饮体验。

乐笙中餐厅

凯世特色的乐笙餐厅专注于打造精致典雅的中餐理念，极尽中餐历史传统之精华，融汇现代餐饮之简约优雅。

餐厅由明星主厨掌勺，为宾客精心提供中国五湖四海的特色料理，如麻辣川菜、经典本帮菜、精致粤菜及北京美食。

Porterhouse牛排馆

Porterhouse 牛排馆主打各式上等牛排，设有种类丰富的海鲜餐吧，并提供各类精品红酒。

餐厅氛围时尚现代，在奉上美味佳肴之余，提供精致贴心的服务，为您打造宛如恋爱般美好的餐饮体验。

C-Lounge廊吧

品读一本好书，享受一份精致手工糕点，捧上一杯咖啡或清茶；或静静坐下，轻呷一口鸡尾酒，在这舒心氛围中尽情放松。

C-Lounge 是凯世倾心打造的咖啡清茶休闲廊吧，无论是酒店宾客，还是来此小坐的客人，都能体味到廊吧独有的舒心宁静。寻找灵感也好，放松旅途中疲惫的身心也罢，此处都是您的最佳选择。

凯世及艾本酒店坐落于武汉中心地带，在丰富多样的选择之中，宾客可尽享各式餐饮、娱乐和夜生活体验；同时，还能沉醉于汉江的迷人景色，参观湖北省博物馆、黄鹤楼等文化旅游胜地。酒店距武汉天河国际机场约30分钟车程，紧邻地铁，靠近多个火车站，交通十分便利。

武汉金林房地产开发有限公司董事长姚良波表示：“我们很高兴能与凯世酒店集团合作，共同打造这一综合性项目。武汉是座历史名城，现代化发展又十分迅速，不断吸引着来自全球的成熟旅行者。凯世卓越的行业标准及其‘东西融汇’的理念与武汉可谓天作之合”。

凯世酒店集团亚太地区首席发展官陈怡君女士说道：“能与武汉金林房地产开发有限公司合作，共同打造这一激动人心的项目，我们感到十分荣幸。同时，我们也很高兴能进一步提升集团品牌在武汉的影响力。武汉的旅游业与商业蓬勃发展，我们的项目准备充分，定能迅速抢占先机”。

该酒店将登陆凯世酒店集团即将上线的专有在线预订平台“凯世界”，并纳入平台的顾客忠诚计划。“凯世界”是凯世打造的生活时尚社区，汇集全球众多精品酒店、生活时尚酒店及高档短租住宅，用户可在该平台上进行实时搜索与预订。通过这一平台，入住凯世及艾本酒店的宾客可享受互动连通、独家会员折扣以及个性化餐饮定制等服务。

凯世酒店集团现有版图遍及中国、泰国、墨西哥及美国等地；同时，诸多项目也在紧锣密鼓的筹备之中。集团将在全球范围内继续拓展旗下业务，致力于成为国际领军的酒店品牌。

详情请见集团官网：www.cachethotelgroup.com。