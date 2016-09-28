奥特斯潘正锵先生荣膺上海市白玉兰荣誉奖

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 上海市政府于今日向奥特斯全球移动设备及半导体封装载板事业部首席执行官潘正锵先生颁发了2016年度上海市白玉兰荣誉奖。这一殊荣肯定了潘先生为上海的经济与社会发展做出的杰出贡献。颁奖大会于2016年9月28日在上海市政府礼堂举行，上海市市长杨雄先生亲自向包括潘先生在内的十位获奖者授予了这一奖项。这也是奥地利企业高管首次获此殊荣。



上海市市长杨雄先生向奥特斯全球移动设备及半导体封装载板事业部首席执行官潘正 锵先生授予上海市白玉兰荣誉奖

白玉兰奖与上海市花同名，分为两个不同等级：白玉兰纪念奖和荣誉奖。这一年度奖项由上海市政府外事办于1989年设立，旨在表彰为上海做出杰出贡献的外籍人士。潘先生于2008年获得白玉兰纪念奖。

潘先生出生于新加坡，目前担任奥特斯全球移动设备及封装载板首席执行官，兼任奥特斯（中国）有限公司董事会主席。他在中国已经工作了18年有余，近11年常驻上海。在过去十年间，奥特斯在上海经历了一轮快速成长，并从2008年起就成为了全球最大的高密度互联印制电路板（HDI）制造基地。奥特斯的产品不仅面向日趋成长中的国内客户，也远销欧洲及美国，极大地提升“中国制造”的竞争力。

“我想与奥特斯上海团队的同仁们以及整个印制电路板和半导体封装载板行业来分享白玉兰荣誉奖这一荣耀。这一认可必将激励我们全体员工继续为上海乃至中国的繁荣以及可持续发展而努力”，潘先生表示。

上海这座城市为奥特斯的成功奠定了基石。作为奥地利在华最大的投资企业，奥特斯自2001年上海建厂，专注于投资高科技和创新解决方案。为了保证可持续的成长，公司于2015年进军半导体封装载板市场，致力于在上海发展新一代的 HDI 技术，即系统级封装印制电路板，满足行业大趋势微型化及模块化的进程，20-30微米的结构将能够满足可穿戴设备及物联网解决方案应用的潜在需求。

潘先生概括道，“上海拥有完善的政府架构、战略部署和经济发展，也有着强大的物流、充沛的科研力量以及人力资源，我们相信这里就是发展最尖端技术以及智能生产的沃土。”

