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安心保险获批车险牌照 互联网车险再添新丁

2016年09月28日 14:07 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 致力于解决“保险理赔难”的安心保险经营车险一事终于落地。

9月22日保监会网站发布了《关于安心财产保险有限责任公司变更业务范围的批复》保监会同意安心保险在业务范围中增加“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”试点期间为一年，可在北京、广东（含深圳）经营机动车保险业务。这意味着安心保险成为第二家获得车险经营资质的互联网保险公司。

根据保监会批复，安心保险业务范围变更后为：与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、工程保险（仅限家庭装修工程保险）、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

眼下正值商业车险费率改革全国范围内铺开之际，安心保险此时拿下车险牌照，探索“互联网+车险”的全新玩法，相信有希望成为行业“从定价到理赔的全流程变革”的全新样本。

作为业内第一家以云上车险系统通过保监会验收的保险公司，安心保险诞生之初便“由内而外”融入互联网基因，利用互联网技术搭建公司整体架构和全业务流程。车险领域，安心保险也将利用互联网技术对车险全流程进行改造，致力于让车险理赔变得简单。

实际上，作为全国仅有的四家互联网保险公司之一，在充分利用互联网技术的同时，安心保险十分重视大数据的应用。以车险为例，从承保前的客户筛选、逆选择防范，到理赔时的快速核保定损，安心保险都将大数据的“精准用户画像”功能用于其中。大数据助安心保险探索出一条保险机构化解“风险控制与用户体验矛盾”的综合解决方案。

值得注意的是，作为一家互联网保险公司，成本低是安心保险的另一大优势。互联网保险公司轻资产、轻机构、轻人员，线下不设立分支机构，就意味着高效率、低成本。当然有利就有弊，车险的关键在于后续理赔，一家线上的互联网保险公司如何开展线下理赔服务成了关注的焦点。安心保险也深知，互联网保险公司的劣势恰恰也是线下不设立分支机构，所以线下服务方面是需要解决方案的。因此，安心保险将会线上线下结合，线上通过云计算、大数据等IT技术来进行线上核保，通过移动技术进行线上理赔，同时通过线下服务中心的构建，来保证线下第三方服务供应商的服务标准以及持续性。线下会在有客户服务需求的地方设立服务中心，以服务中心作为安心保险服务上的抓手，保证线下第三方服务供应商的服务标准以及持续性。

商业车险费率改革现已在全国逐渐展开，安心保险在互联网技术、大数据、成本等方面优势将逐步在产品和服务中得以体现。

 

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