安心保险获批车险牌照 互联网车险再添新丁

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 致力于解决“保险理赔难”的安心保险经营车险一事终于落地。

9月22日，保监会网站发布了《关于安心财产保险有限责任公司变更业务范围的批复》。保监会同意安心保险在业务范围中增加“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”，试点期间为一年，可在北京、广东（含深圳）经营机动车保险业务。这意味着安心保险成为第二家获得车险经营资质的互联网保险公司。

根据保监会批复，安心保险业务范围变更后为：与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、工程保险（仅限家庭装修工程保险）、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

眼下正值商业车险费率改革全国范围内铺开之际，安心保险此时拿下车险牌照，探索“互联网+车险”的全新玩法，相信有希望成为行业“从定价到理赔的全流程变革”的全新样本。

作为业内第一家以云上车险系统通过保监会验收的保险公司，安心保险诞生之初便“由内而外”融入互联网基因，利用互联网技术搭建公司整体架构和全业务流程。在车险领域，安心保险也将利用互联网技术对车险全流程进行改造，致力于让车险理赔变得简单。

实际上，作为全国仅有的四家互联网保险公司之一，在充分利用互联网技术的同时，安心保险十分重视大数据的应用。以车险为例，从承保前的客户筛选、逆选择防范，到理赔时的快速核保定损，安心保险都将大数据的“精准用户画像”功能用于其中。大数据助安心保险探索出一条保险机构化解“风险控制与用户体验矛盾”的综合解决方案。

值得注意的是，作为一家互联网保险公司，成本低是安心保险的另一大优势。互联网保险公司轻资产、轻机构、轻人员，线下不设立分支机构，就意味着高效率、低成本。当然有利就有弊，车险的关键在于后续理赔，一家线上的互联网保险公司如何开展线下理赔服务成了关注的焦点。安心保险也深知，互联网保险公司的劣势恰恰也是线下不设立分支机构，所以线下服务方面是需要解决方案的。因此，安心保险将会线上线下结合，线上通过云计算、大数据等IT技术来进行线上核保，通过移动技术进行线上理赔，同时通过线下服务中心的构建，来保证线下第三方服务供应商的服务标准以及持续性。线下会在有客户服务需求的地方设立服务中心，以服务中心作为安心保险服务上的抓手，保证线下第三方服务供应商的服务标准以及持续性。

商业车险费率改革现已在全国逐渐展开，安心保险在互联网技术、大数据、成本等方面优势将逐步在产品和服务中得以体现。