沃阁酒管公司再登新高 荣膺中国最佳酒店管理集团

南京2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016亚洲旅游与酒店品牌论坛暨中国旅游与酒店风云榜在深圳圆满落幕，沃阁集团旗下南京沃阁酒店管理股份有限公司，荣膺2016年中国旅游与酒店风云榜“中国最佳酒店管理集团”。另外，由南京沃阁酒店管理股份有限公司管理的新项目沃阁黟县。黄山驿墅酒店也同时荣获2016年中国旅游与酒店风云榜“中国最值得期待新开业酒店”。



沃阁酒管公司总经理肖艺领奖

2016“中国旅游与酒店风云榜颁奖盛典”由亚洲品牌论坛中心与亚太卫视、香港旅游卫视、澳门商报等共同举办。现场，有多位重量级演讲嘉宾、旅游业精英、酒店高管、专家学者等齐聚。大家共同探讨行业发展新路径以及未来发展创新趋势，并表彰和奖励中国旅游与酒店业的杰出品牌及品牌人物。

沃阁集团旗下的南京沃阁酒店管理股份有限公司在酒店管理方面的杰出表现，以及其独特的酒店运营管理模式和优质的对客服务理念，获得评委的一致好评并有幸获得大家的认可，被荣誉评为“中国最佳酒店管理集团”。



沃阁酒店管理股份有限公司获奖证书

南京沃阁酒店管理股份有限公司，是沃阁集团旗下专业从事酒店选址建设、管理服务的股份公司。公司致力于通过标准化服务流程和管理体系，结合个性化地域特色，打造酒店专属的“特色主题文化”，使酒店获得差异化竞争优势。历经多年实践，逐步从“沃阁原墅系”、“沃阁汽车系”、“沃阁商务系”三大系列产品，整合研发出“沃阁驿墅系”新型酒店产品。这也是本次“中国旅游与酒店风云榜颁奖盛典”南京沃阁酒店管理股份有限公司可以稳拿“中国最佳酒店管理集团”奖项的主要原因。

在本次评选为“中国最值得期待新开业酒店”的【安徽黄山黟县驿墅酒店】，是由南京沃阁酒店管理股份有限公司管理的新项目。此项目坐落在古民居发源地安徽黟县“中国画里乡村”，“桃花源里人家”，距世界遗产宏村5公里，与秀里影视村为邻的地理优势；酒店高度还原徽派民居的空间布局，采用“四合院”院落的独特形制；利用地形与周边自然环境的紧密结合，设计“一叶一如来”超前思想并与远处“卧佛山”群山遥相呼应；最后还利用水塘、徽州传统的景墙、照壁、景观廊、圆门洞、戏台等景观构筑物的有机组合，与自然景观形成少有的对景效果等让人眼前一亮。

安徽黄山黟县驿墅酒店凭借其独特的人文资源、新颖的酒店功能设计，最终拔得头筹，获得“中国最值得期待新开业酒店”奖项。

南京沃阁酒店管理股份有限公司，作为沃阁集团旗下的专业从事酒店选址建设、管理服务的股份公司，已然成为酒店业内精品主题酒店的领军企业，将在不断完善自身运营模式的前提下，努力提高服务，提升品牌品质，做到更好。