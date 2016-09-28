时尚汇集及国际羊绒交易会吸引知名品牌到香港采购

香港2016年9月28日电 /美通社/ -- 为期3天的2017年春夏系列时尚汇集及国际羊绒交易会于上周六闭幕，参展商及买家都对中国及亚洲的经济前景抱乐观态度，并对展会成果感到满意。来自多个国家的买家到场采购，他们包括韩国的Metrocity、香港的利丰、French Connection、IT、日本的Abahouse、俄罗斯的Marmalato、Names.RU、PJSC Melon Fashion Group、新加坡的Zalora、英国的Le Cashmere、Hircus、美国的The Sak Brand Group等。150个参展商来自18个国家及地区，当中30个参展国际羊绒交易会 -- 全球唯一专注于羊绒及其他优质纤维的贸易展览会。

时尚汇集及国际羊绒交易会吸引知名品牌到香港采购：https://www.youtube.com/watch?v=6UzDzl_TOmA





时尚汇集商贸展

参展商焦点

巴西和南韩的参展商是现场焦点，尤其以南韩展团最吸引买家的目光。Three Dog Night (TDN) 的销售经理Stanley Lee对于在欧美找到分销商十分乐观，他们的背包以棉、牛皮及潜水衣物料混合制成，于日本设计，中国及越南生产。



来自南韩的Three Dog Night (TDN)

拉丁魅力

巴西展商带领南美在时尚汇集大放异彩。巴西的弗兰卡是传统的造鞋城市，3个参展商就是来自该区，其中Opananken的国际销售经理Leandro Moscardini解释来到香港参展目的，就是为了推广其下品牌 -- 时尚健康兼顾的男士抗压鞋，他相信中国是该系列的下一个重要市场。

同样来自南美，哥伦比亚的El Jardin del Cielo（意思是天国的花园）则带来完全不同风格的产品 -- 色彩鲜艳、他们称为Mochilas Wayuu的袋子。哥伦比亚原住民以传统手艺，编织出这种五彩缤纷的复杂艺术图纹，代表了他们的自然宇宙观，该公司的总裁Jonathan Gartner说：“Wayuu家庭需要10天才能完成一个袋，而每个Mochila袋都是独特的，绝不会一模一样。”Mochila袋的产量越来越少，但需求有增无减，渐渐成为奢侈品。



来自哥伦比亚的El Jardin del Cielo

中国消费趋势

展会期间举行的现代消费趋势讲座坐无虚席，根据Inside Fashion主编Jane Singer在所说，质量、耐用性、称身、产品工艺及货真价实是现今中国消费者选购时尚产品的条件，而非考虑价钱。她说：“中国消费市场与国外不同，国内消费者着重价值，而非价钱。”这显示普遍认为中国消费者只在乎产品价格的想法并不正确。



Inside Fashion主编Jane Singer的中国消费模式讲座

APLF最佳展品奖得奖者

APLF每年颁发两次奖项予设计优秀的参展商。上海莱甄德国际有限公司的毛毡手袋凭着高端及匹配外型，获得最佳手袋系列设计奖。产品设计师Katherine Xu几年前对毛毡一见钟情：“我从传统北欧文化获得了灵感，加入现代设计原素，使用简单的形状和线条制作出具现代感及独特的产品。”

其他得奖者包括来自俄罗斯Bags Business Limited的设计师，她们凭着创意，把经典外型的手袋改头换面，获得新晋设计师大奖。最佳鞋履奖则由意大利的LSR International获得，他们的女装鞋系列款式经典之余，又不失年青都市感觉。而宁波康赛尼则以自家生产的纱线编织女装外衣，于展位上以充满力量，但渗透羊绒优雅的方式展示出来，获得今年新设的最佳展位设计奬。

用时尚力量摆脱社会窘境

这些年轻设计师的杰作联同其他展品一起展示于时尚潮流荟萃廊，这个由APLF创意总监兼法国色彩委员会会长Olivier Guillemin策划的区域，以Playtime游乐为主题，他认为，面对如今社会、经济、政治不稳的局势，最适合以时尚的玩味、享受和欢愉来抗衡，因此在展览中，参观人士会发现不少色彩缤粉的时尚配饰和服饰。

更多展会信息请浏览http://www.fashionaccess.aplf.com 或 http://www.cashmereworldfair.com 。

