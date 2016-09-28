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TUV莱茵洞察：中国赶超美国成为全球最大的新能源汽车市场

2016年09月28日 15:15 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 自从新能源汽车映入公众的眼帘，特斯拉就一直作为技术发展最为突出的汽车生产商饱受瞩目。不论是与松下合作投资10亿美元扩展动力电池产量，或此次推出Model S和Model X车型，都宣告着特斯拉对高端新能源汽车市场的志在必得。与此同时，各大主流厂商纷纷表示“希望参与中国的新能源汽车运动”。奔驰中国区首席执行官在9月7日宣布，戴姆勒计划于2018年到2024年间在中国推出至少6款电动轿车，与特斯拉、宝马和奥迪竞争，并且推出新能源乘用车副品牌，Denza（腾势）。

据中汽协统计，目前国内品牌在中国新能源汽车市场占有量为96%，国外品牌仅占4%。比亚迪一家更是占据了30%的国内市场，作为领头羊在2015年赶超特斯拉成为全球产量第一，拥有11.2%的全球市场份额。中国新能源汽车正在重新定义汽车市场格局。

 

中国在全球新能源汽车销量中占比超过30%，成为全球第一 

目前中国已经超越美国成为全球最大的新能源汽车市场。中国2015年生产新能源汽车37.9万辆，同比增长近4倍。2009年到2015年中国累计销售新能源汽车44.8万辆，在全球新能源汽车销量中占比超过30%。而2015年美国新能源汽车销售12.3万台，累计销售40万辆左右。无论是单年量还是累计量，中国均排名全球第一。

中国2014&2015年新能源汽车总产量
中国2014&2015年新能源汽车总产量

数据来源：中国汽车工业协会

为推广新能源汽车，中国建立了完善的从顶层设计到落地推进的政策体系。中国2015年新能源汽车产销量位居第一，归根结底最大的驱动力也是在于政策体系。

  • 指导目标

《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）的通知》中明确规定，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

  • 政策补贴

四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，规定2016年新能源汽车各车型推广应用补助标准，并确定2017年至2020年的补贴退坡幅度为每两年下降20%。

  • 限行限购

交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购。

  • 基础设施

发改委发布《电动汽车充电基础设施发展智能（2015-2020年）》提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

 

消费者认知的提升驱动了新能源乘用车的市场

中国巨大的市场潜力和需求推动着国内新能源汽车市场不断升温。2015年新能源汽车产销量达到高峰，产量和销量分布同比增长384%和343%。其中乘用车车型产量和销量分别占全年的54%和63%，这显示出新能源汽车在私人消费者市场已经打开了局面。根据艾瑞的调研显示，由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源汽车的接受度显著提高。

2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况
2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况

数据来源：iResearch

 

动力电池的寿命和更换成本是新能源汽车购置的首要考虑因素

消费者从最初对新能源汽车的不了解到如今购买意愿大幅提升，其中也经历了一个比较漫长的过程，但随着国家和地方政府对新能源汽车的大力支持，新能源车型免限行、中签率高等“特殊待遇”逐渐显现，小区可以安装充电桩以及消费者对用车需求的准确定位，最终促使消费者选择了新能源车型。

除了对于宏观政策因素的考量，消费者对于新能源汽车自身的产品品质显得更加重视。根据调研所得，消费者购买新能源汽车考虑的前三大因素是：电池寿命和更换成本；单次充电行驶里程和充电桩配置。

用户购买电动汽车顾虑因素
用户购买电动汽车顾虑因素

数据来源： iResearch

 

TUV莱茵观点：

中国政策推动、市场导向和消费者需求都在大力推进新能源汽车，虽然目前新能源汽车对比传统汽车占比仍然微不足道，但2020年30%的目标是十分明确的。作为一个在2012年开始成长的市场，我们可以清晰的看到其中的一些不成熟之处：车用动力电池综合性能，技术成熟度及成本问题；新能源汽车安全性能，包括充放电安全、人员安全等；配套设备不足的问题等。

对于汽车行业，新能源汽车是一个比较新的课题，车企和市场都是在不断摸索中过河。在这过程中，TUV莱茵强烈建议从以下几个方面提高电动汽车的安全性：

  1. 改善研发和生产流程，以提高产品设计及量产质量；引入功能性安全设计方法进行产品设计：TUV莱茵具备专业的技术团队在以上领域为客户提供技术支持，为电动汽车制造企业的研发及生产过程进行评估，定点薄弱项，为相关人员提供有针对性的能力提升培训，并在研发过程中结合汽车电子开发规范及功能安全设计要求帮助企业规范设计流程、认证产品的设计安全、确保生产质量。
  2. 参照国际标准为动力电池进行安全测试评估：TUV莱茵的汽车电子及动力电池实验室可以帮助厂家根据严格的测试标准进行产品可靠性、安全性的认证
  3. 实施充电安装规范及安全服务供应商管理：针对电动汽车充电桩安装不规范可能带来的问题，TUV莱茵提供了充电桩安装人员的能力认证以及安装服务商的运营认证，结合充电桩的现场安装检查可以最大程度的保障电动汽车充电安全。
  4. 实施新能源汽车从业人员安全规范培训，保证施工人员安全：TUV莱茵也结合德国标准为国内电动汽车研发、测试、生产和维修人员的电气安全规范操作设计了培训课程，防止人员在日常工作中遭到触电危害，降低电动汽车企业的运营风险。
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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