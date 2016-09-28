TUV莱茵洞察：中国赶超美国成为全球最大的新能源汽车市场

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 自从新能源汽车映入公众的眼帘，特斯拉就一直作为技术发展最为突出的汽车生产商饱受瞩目。不论是与松下合作投资10亿美元扩展动力电池产量，或此次推出Model S和Model X车型，都宣告着特斯拉对高端新能源汽车市场的志在必得。与此同时，各大主流厂商纷纷表示“希望参与中国的新能源汽车运动”。奔驰中国区首席执行官在9月7日宣布，戴姆勒计划于2018年到2024年间在中国推出至少6款电动轿车，与特斯拉、宝马和奥迪竞争，并且推出新能源乘用车副品牌，Denza（腾势）。

据中汽协统计，目前国内品牌在中国新能源汽车市场占有量为96%，国外品牌仅占4%。比亚迪一家更是占据了30%的国内市场，作为领头羊在2015年赶超特斯拉成为全球产量第一，拥有11.2%的全球市场份额。中国新能源汽车正在重新定义汽车市场格局。

中国在全球新能源汽车销量中占比超过30%，成为全球第一

目前中国已经超越美国成为全球最大的新能源汽车市场。中国2015年生产新能源汽车37.9万辆，同比增长近4倍。2009年到2015年中国累计销售新能源汽车44.8万辆，在全球新能源汽车销量中占比超过30%。而2015年美国新能源汽车销售12.3万台，累计销售40万辆左右。无论是单年量还是累计量，中国均排名全球第一。

数据来源：中国汽车工业协会

为推广新能源汽车，中国建立了完善的从顶层设计到落地推进的政策体系。中国2015年新能源汽车产销量位居第一，归根结底最大的驱动力也是在于政策体系。

指导目标

《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）的通知》中明确规定，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

政策补贴

四部委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，规定2016年新能源汽车各车型推广应用补助标准，并确定2017年至2020年的补贴退坡幅度为每两年下降20%。

限行限购

交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购。

基础设施

发改委发布《电动汽车充电基础设施发展智能（2015-2020年）》提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

消费者认知的提升驱动了新能源乘用车的市场

中国巨大的市场潜力和需求推动着国内新能源汽车市场不断升温。2015年新能源汽车产销量达到高峰，产量和销量分布同比增长384%和343%。其中乘用车车型产量和销量分别占全年的54%和63%，这显示出新能源汽车在私人消费者市场已经打开了局面。根据艾瑞的调研显示，由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源汽车的接受度显著提高。



2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况

数据来源：iResearch

动力电池的寿命和更换成本是新能源汽车购置的首要考虑因素

消费者从最初对新能源汽车的不了解到如今购买意愿大幅提升，其中也经历了一个比较漫长的过程，但随着国家和地方政府对新能源汽车的大力支持，新能源车型免限行、中签率高等“特殊待遇”逐渐显现，小区可以安装充电桩以及消费者对用车需求的准确定位，最终促使消费者选择了新能源车型。

除了对于宏观政策因素的考量，消费者对于新能源汽车自身的产品品质显得更加重视。根据调研所得，消费者购买新能源汽车考虑的前三大因素是：电池寿命和更换成本；单次充电行驶里程和充电桩配置。



用户购买电动汽车顾虑因素

数据来源： iResearch

TUV莱茵观点：

中国政策推动、市场导向和消费者需求都在大力推进新能源汽车，虽然目前新能源汽车对比传统汽车占比仍然微不足道，但2020年30%的目标是十分明确的。作为一个在2012年开始成长的市场，我们可以清晰的看到其中的一些不成熟之处：车用动力电池综合性能，技术成熟度及成本问题；新能源汽车安全性能，包括充放电安全、人员安全等；配套设备不足的问题等。

对于汽车行业，新能源汽车是一个比较新的课题，车企和市场都是在不断摸索中过河。在这过程中，TUV莱茵强烈建议从以下几个方面提高电动汽车的安全性：