新品首发+礼品优惠，漫步者便携音响Bun京东上线

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 在当今这个卖萌的年代里，连音响也走上了“萌”道路。日前，漫步者旗下新“萌宠” -- 蓝牙便携音响Bun在京东首发，这个昵称“音乐小馒头”的家伙，不仅让音乐发烧友们随身享乐， 而且其超萌的糖果色外形，更受到时尚达人的青睐。如果你想把音乐握在掌心，那“音乐小馒头”Bun就是不二之选。亲民售价299元，首发期还有买一赠一等优惠。



漫步者Bun蓝牙音箱

糖果“小馒头”，色彩萌翻全场

Bun因为圆润的外观，有了一个呆萌的外号 -- “小馒头”，且采用糖果配色，湖蓝、冰蓝、苹果绿、抹茶绿、杏黄、茶白，看上去是不是特别想咬一口？想在音乐世界饱餐一顿的你，最爱的是哪一个呢？

最亲密的感觉，握在掌心把玩

作为便携小音箱，Bun身型不足7cm，机身仅重210g，表面是细腻的硅胶，既具有缓冲作用可减少跌落造成的损害，又能保证握在手中，拥有最佳的触感，亲肤材质，无惧亲密接触。



漫步者Bun蓝牙音箱

小而美，冲击每一个听觉细胞

很多人都认为，便携音响虽在便携性和外观上花样百出，可音质表现却都差强人意。但漫步者积累多年便携音响制造经验，已经在便携性与音质上寻求到理想的黄金平衡，所以别看Bun身板小，那气场可不得了。采用优质钕铁硼强磁扬声器单元，配合无源辐射被动盆，层次分明，细节充足。而如此精巧的机身，还能具备5.5W输出功率。音乐发烧友们可以感受到“小馒头”对你每一个听觉细胞的冲击吧！

天生爱自由，多种方式赏乐

“音乐小馒头”Bun的便携不仅体现在小巧这一点上，在播放形式上，也充分展现了“自由”的属性。蓝牙4.1、进口CSR芯片，速率高、抗干扰性强，有效距离可达10米。还支持内存卡、USB声卡模式，即插即播。内置的消噪麦克风，让你轻松解放双手，享受便携通话体验。



漫步者Bun蓝牙音箱

精益求精，治愈你的细节控

大家是不是有过这样的困扰，出去游玩，总是担心电子设备电量不够，还要带上电池、充电宝，各种沉重的备电装备。Bun特别内置2200mAh大容量锂电池，播放时长可达12小时，全天户外无压力。IP54级防水防尘，即使在严苛的环境下，也能轻松应对。每一个人性化的细节设计，都是一次越级享受。

漫步者“音乐小馒头”Bun如此萌萌哒的造型，却有多种强大的功能，作为一款蓝牙便携音响，它带给我们的不仅仅只是便利，还有一种“乐享相随”的生活方式。目前产品已经在京东上架，感兴趣的朋友，快让“音乐小馒头”Bun，填饱你的音乐荒。

欲了解Bun的资讯，请浏览京东商城网站： http://item.jd.com/3300009.html