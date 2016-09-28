凯度消费者指数揭示中国消费者选择最多的美妆品牌

2016年中国美妆品类逆势上扬

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 凯度消费者指数（在中国隶属于央视市场研究）今天发布标题为“美丽新纪元”的中国美妆1最新市场趋势报告。报告指出，截至2016年6月的52周，中国护肤和彩妆市场的销售增长率分别达到12% 和10%，远远高于整体快速消费品市场同期3%的平均增幅，成为拉动快速消费品行业发展的重要引擎。与此同时，中国消费者的美妆产品使用行为日益成熟，消费升级的趋势明显，消费者细分也日益复杂，这给市场带来了全新的机遇。

凯度消费者指数也同时发布了2016年中国美妆品牌足迹报告，一份消费者购买选择美妆品牌的晴雨表，揭示了消费者选择最多，最经常购买的护肤和彩妆品牌。报告显示，大宝是目前中国消费者选择最多的美妆品牌。过去一年，23.1%的中国城市家庭购买大宝品牌2次。与此同时，中国城市市场中和消费者接触次数增长最快的品牌则是中国品牌百雀羚，其消费者触及数比前一年有22%的增长，全年新增360万购买家庭。

2016年中国城市美妆品牌足迹排行榜排名前十的品牌



2016年中国城市美妆品牌足迹排行榜排名前十的品牌

© 2016央视市场研究 数据来源: 凯度消费者指数，截止2016年6月的52周

凯度消费者指数的数据也显示，尽管中国美妆市场继续保持高速增长态势，但竞争格局也在发生重大的变化。在所有可追踪的4,000多个品牌中，只有40%的品牌实现了销售净增长。对于市场中增长最快的前20位品牌，渗透率的增长对于整体销售增长的贡献高达78%。除百雀羚以外，韩束、悦诗风吟、森田药妆，和资生堂也是过去一年消费者接触数增长最快的品牌代表。

凯度消费者指数中国区总经理虞坚表示：“今天的中国消费者有着更多的品牌选择，中国品牌和日韩品牌的崛起非常明显。在消费者升级消费的宏观环境下，这些品牌突出了健康，高效和乐趣的产品诉求，通过研发和营销创新以及全渠道的布局，赢得更多消费者的选择。”

2016年美丽新纪元的中国美妆趋势报告要点如下：

美妆品类保持两位数的高速增长，消费升级继续是最重要的推动力，对消费增量的贡献达到82%。

中国消费者越来越精明，购买决策也日益复杂；每次购买消费者会选择不同价位的品牌。

精华或是下一个明星细分，不同价位和功能的精华产品受到年轻消费者的青睐。

彩妆的渗透率仍有提高的空间，气垫正成为消费者入门的彩妆品。

消费者拥抱自然和安全的产品概念。成功品牌通过打造新的护肤理念和精粹原料进行差异化竞争。

凯度消费者品牌足迹排行以消费者触及数（CRP）为测量指标，揭示那些被更多消费者购买、经常购买的品牌，即消费者选择最多的品牌。也就是通过测量购买某一品牌的消费者数量（渗透率）和购买频次（消费者购买某一品牌的年均次数），真实地反映消费者的品牌选择。这种以渗透率和购买频次来测量的独特方式，帮助快速消费品企业通过真实购买选择数据，清晰地了解中国消费者与品牌的接触，为厂商实现业务机会最大化提供有益的指示。

备注：

1． 凯度消费者指数能够连续监测包括食品/饮料，化妆品,和清洁产品等100多个家户购买的品类. 其城市样组覆盖20个省份和4个直辖市 (北京, 天津, 上海和重庆)，美妆品类覆盖护肤产品和彩妆产品。