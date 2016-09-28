“万星威”品牌新款羽绒背心开始发售

这种羽绒背心轻盈保暖，采用特殊缝纫方法和高品质羽绒制成

日本大阪2016年9月27日电 /美通社/ -- Descente Ltd. 开始发售一款更加轻盈保暖的羽绒背心“Dual Air Down”，而这款羽绒背心是“万星威”(Munsingwear) 品牌的一种新产品。制造这款羽绒背心采用了一种特殊的缝纫方法，能够防止跑绒，高品质羽绒则被用来减少背心中的面料用量，这让新款背心较一般的羽绒背心更为轻盈保暖。

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担任“万星威”品牌代言人的著名日本男演员木村拓哉 (Takuya Kimura) 也穿上了“Dual Air Down”，而他身穿“Dual Air Down”的照片现在可以在出售“万星威”商品的商店中看到。

“Dual Air Down”采用双重结构，只含有外层和内衬材料。而这一点通过利用决不允许出现跑绒问题的高密面料和采用防止羽绒借由针孔跑出来的特殊缝纫方法做到。因此，Descente 成功减少了背心羽绒填充部分的面料用量，并由此减轻了新款羽绒背心的重量。

由拥有130年历史的羽毛材料制造商 Kawada Feather Co., Ltd. 生产的高品质羽绒“KWD WORLD PREMIUM”被用于“Dual Air Down”。通过利用 Kawada Feather 的900蓬松度羽绒 -- 这种羽绒即便量很少也能膨胀起来，并含有大量空气，Descente成功地创造了“Dual Air Down”这样一款轻盈保暖的羽绒背心。

“Dual Air Down”产品色彩多样，拥有男款和女款，如今在中国及日本的所有万星威门店开始发售。客户可以在从日常生活到体育运动的多种背景下穿着轻盈灵活的“Dual Air Down”背心。

万星威网址：http://munsingwearasia.com/