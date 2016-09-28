ADI北京乔迁新址，以全面创新缔结更强技术纽带

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 全球领先的半导体公司 Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)，近日将北京办公区整体迁至中关村东升科技园，借园区内高密度的创新科技产业及高度契合的科研配套设施，以满足中国团队不断壮大的需要，进一步加强研发实力并拓展在华业务。作为国际半导体巨头之一，ADI 公司将为中关村“黄金三角”高科技产业区的创新实力注入新力量。

近年来，“创新发展”被置于实现“十三五”发展目标的五大发展理念之首，随着这一关键理念的逐步落实，中国电子相关行业彰显出雄厚的发展实力并呈现持续稳定的增长态势，国内市场对半导体器件、技术及系统解决方案的创新研发提出更迫切的需求。作为拥有50余年历史的国际知名半导体厂商，ADI 公司自成立以来坚持以创新为核心发展理念，秉承“以客户为本”的服务导向，通过前瞻性的创新投入，紧随全球市场发展趋势以满足客户需求。针对发展速度最快的中国市场，ADI 公司早在千禧年之际便正式入驻中国北京并于同一年成立国内首个研发中心，ADI 在华发展的新篇章也由此开启。16年间对中国市场的深耕和对创新的不变信仰，使得 ADI 北京办公区以及相伴成长的中国研发中心现已成为全球众多核心研发基地之一，建立了完善的技术支持、应用工程等职能体系。如今，ADI 中国研发中心主导设计并成功发布了 ADuM5000隔离式 DC/DC 转换器、ADuM144x低功耗数字隔离器、ADuCM310/320高性能模拟微控制器等数十款模拟及混合信号创新产品，获得包括 isoPower® 集成隔离电源、iCoupler® 磁耦隔离等创新技术在内的数十项专利，这些创新产品及技术广泛覆盖低功耗电源管理、电力监控、高速芯片仿真、定制及集成等新兴研发领域，在全球范围内获得广大客户与合作伙伴的应用采纳与高度认可。ADI 中国研发中心不仅促进了业界领先技术与中国杰出创新人才的有机结合，同时推动了 ADI 公司更好地服务于国内外客户。

ADI 公司副总裁及大中华区董事总经理 Jerry Fan 表示：“北京新办公区的启用标志着 ADI 公司在华发展将迈向一个全新的高度。ADI 公司将以此作为新征程的起点，凭借世界领先的模拟与混合信号技术以及创新的研发理念，与中国广大客户缔结更紧密、更坚实的技术纽带，为其提供更深入的技术支持与更优质的服务体验，进而助推中国乃至全球电子与高科技行业的创新发展。”

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.（简称ADI）始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案，凭借杰出的检测、测量和连接技术，搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁，从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览 ADI 官网：http://www.analog.com/cn/index.html

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