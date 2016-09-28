欧莱雅与Poietis 签署独家研究合作协议

共同发展毛发生物打印技术

法国克里希2016年9月28日电 /美通社/ -- 欧莱雅致力于组织工程学研究近30年，并掌握了毛发生物学领域的独有知识和专业技术。此次通过独家研究合作，欧莱雅和Poietis正在为一个新的科学挑战制定方案：通过生物打印机，打印毛发毛囊这一极其细小的生发器官。

这一研究合作，在当下传统的组织工程技术受限于细胞模式复杂性的时期，带来了激动人心的新前景。

由Poietis开发的激光辅助生物打印技术所生产的生物组织，能够以极高的细胞分辨率（近乎10微米级）和细胞活力（95%以上）构建三维结构的生物组织。这项独特的生物打印技术是通过激光束快速扫描，逐层连续累积“细胞墨水”微滴来实现的。被创造的具有活性的生物组织需要3周左右的成熟时间，然后才可以用于之后的测试。

这项独家技术与欧莱雅的毛发生物学专业的结合，将使创造能够生长毛发的功能性毛囊成为可能 -- 这正是欧莱雅和Poietis一项雄心勃勃的计划。

“我们非常荣幸能够与欧莱雅合作。一家世界知名的公司能够采纳我们的技术，对于Poietis而言是重要的一步，”Poietis首席执行官兼首席科学官Fabien Guillemot表示。“我们与欧莱雅的合作，将会引领组织工程学方面创新应用的发展，”Poietis总经理兼首席商业官Bruno Brisson补充道。“对于欧莱雅而言，整合我们各自的专业，打开了在毛发研究领域取得前所未有成就的可能性。这次研究合作对前沿研究团队而言实在太激动人心了，”欧莱雅研发与创新中心预测方法与模型部门总监Jose Cotovio解释道。

Poietis和欧莱雅在毛发生物学和毛发工程领域的多年研究合作计划，将最终实现对毛发认知的新进展，以及开发在生物打印的毛发样本上的独家的效能测试。



欧莱雅研发与创新中心 预测方法与模型开发总监Jose Cotovio和毛发生物学专家Bruno Bernard



Poietis首席执行官兼首席科学官 - Fabien Guille