重阳节 — 亲和源携老艺术家献公益盛典

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 众星齐聚贺重阳，推动积极老龄化时代。9月27日下午，由上海市老年基金会、上海现代服务业联合会养老服务专业委员会主办，上海亲和源老年公寓承办的“2016重阳节老艺术家大型公益盛典”，在上海浦东图书馆报告厅隆重举行。



公益盛典现场盛况

秦怡、乔榛、陈奇等一批“泰斗级”老艺术家带来从艺几十年的经典曲目，用乐观、快乐的心态，向人们展示积极养老的新时代风貌，同时也借此机会，传扬中华民族“孝”文化的优秀传统。上海市浦东新区民政局领导、上海市老年基金会负责人、浦东新区周浦镇领导、企业代表、社区老年观众等500余人参加活动。

老艺术家重聚首展现积极养老生活

本场演出以“孝亲祥和爱满园”为主题，众多老艺术家登台表演、名家荟萃，演出节目涵盖曲艺、合唱、朗诵、舞蹈等多种艺术形式。

年过7旬的著名配音艺术家乔榛献上了诗朗诵——《蚕》，磁性嗓音风采不减当年，更增添了岁月历练后的厚重和沉稳，让人如痴如醉；步入耄耋之年的国家一级演员陈奇献上朗诵《老之歌》，以积极乐观的心态歌颂老年生活，表达了老年人对待生活的无比热情；演出现场还邀请到中国著名电影艺术家秦怡，95岁高龄的她依然精神矍铄，动情讲述她近百年的人生故事和艺术经历，她对于生命的热忱和感悟，让在场的每位观众为之动容。此外，魏松、单仰萍、张达发、王明道、任桂珍和饶余鉴等艺术家也带来了精彩节目。

现场老艺术家们虽然年愈古稀，步入耄耋之年，但神采奕奕，在舞台上的飒爽英姿不减当年，让人惊赞于他们的“冻龄”之法。积极、乐观、豁达的性情，正是他们长保艺术青春的秘诀。今年5月，习近平在中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活，老年是人的生命的重要阶段，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段。如今，老艺术家们用积极乐观、精彩丰富的养老生活，诠释了新时代下老年人的风采。

许下爱的承诺传承发扬“孝”文化

国家领导人指出，敬老爱老是中华民族的传统美德。要把弘扬孝亲敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化。要在全社会开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育，引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。

本次演出也以“孝”为核心，除了老艺术家们以精彩的演出展现了积极享老的生活态度；政府和企业也在积极老龄化的进程中许下自己的承诺。

在演出现场，亲和源、中邦、新东苑、佰瑞福、海阳、凯建、尚德等多家社会企业和机构共同发起“爱的承诺书”行动，以爱的名义，承诺将敬老爱老的“孝文化”发扬光大；佟瑞欣等众多知名人士纷纷发来视频贺词，为全天下的长者送上祝福；尚德儿童艺术团的小朋友们带来了舞蹈和合唱两个节目，祝愿爷爷奶奶们健康长寿。

助力公益 亲和源推动“孝行天下”



亲和源股份有限公司董事长奚志勇接受专访

这场公益演出不含商业性质，承办方亲和源表示投入大量人力物力，希望在全社会宣扬“积极养老”的理念和“孝行天下”的文化，也鼓励更多人关注中国养老产业和老年事业发展。

亲和源表示，通过老一辈艺术家的精彩演出，展现了当代老年人的风采，分享快乐、精彩的养老新生活；同时，通过全民动员、企业联盟的方式，取得了社会各界的广泛参与和大力支持，向全社会弘扬敬老爱老精神，推动社会各界尊老助老，让“孝”文化从个人行为上升至社会行动与社会风范，崇尚传统亲情文化，让每个人拥有暖意祥和的和谐生活。

今年以来，亲和源也通过推出“医养结合”及会员制“走读式养老”的项目，不断创新养老模式，让不同老人各取所需，尽享天伦之乐。“医养结合”模式将专业化的护理进入会员家庭，让需要养护的一方不离开家就能享受到专业的照护，而健康一方继续享受高品质的养老生活；“走读式养老”则让老年人于繁华都市生活之外，在自然清新的僻静所在，也能同时拥有一处居所，尽享田园生活的悠然恬淡。这台公益演出也是“上海重阳嘉年华”活动的重要组成部分。围绕重阳节主题，亲和源在9月至10月期间还将举办文艺作品比赛、重阳游园会、老年体育项目竞赛等一系列活动。致力于让“上海重阳嘉年华”成为一项以上海市浦东新区为基点，辐射全市的文化品牌活动，活动将每年延续，逐步在上海市乃至全国扩大知名度，让上海重阳嘉年华活动成为浦东乃至上海的一个标志性文化名片。