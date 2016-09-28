国航亮相2016年第22届世界航线发展大会

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016年9月24至27日，第22届世界航线发展大会（以下简称“世航会”）在成都新会展中心隆重举行，来自全球的240家航空公司、470个机场和80家旅行服务商等超过3500名嘉宾参加了此次大会。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）以世航会官方承运人身份参加了此次世航大会，国航副总裁王明远，国航总裁助理、规划发展部总经理朱松岩等与来自世界各地业内专家进行了广泛接触，探讨世界航空市场发展趋势。在三天会期中，国航网络收益部副总经理王雁飞等营销团队成员与来自世界各地的主要机场开展了多轮“一对一会谈”，了解航空市场，寻找合作伙伴，探讨国航未来国际航线发展机会。

世界航线大会为国航搭建了一个向全球航空展示形象的窗口和舞台，在本次大会上国航精心设计的80平方米展台，以 “让世界发现你”为主题，结合飞机起飞上扬的倾角为设计元素，抽象简化出简单大气的线条，预示着中国民航的腾飞，同时用时尚新颖的大幅海报介绍了近年来国航全球航线网络、机队建设，展示了国航公务舱座椅，并提供机上Wi-Fi体验区，国航世航会展台在现场大放光彩，参观群众络绎不绝。

在此次展会上，来自国航西南飞行部的帅气的飞行员和客舱部靓丽的空乘人员还表演了丰富多彩的文艺节目，国航品牌的国际品质和中国风范在阵阵掌声和喝彩声中浸入了现场观众的心。本次世航会期间，国航西南运行分控中心和枢纽运行中心还首次登台“揭密”了国航的“广播式自动相关监视系统”（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，简称ADS-B），该系统是国航在2011年7月率先应用，可以直观、精确地显示出飞机的运行状态，实时地监控飞机的关键性参数包括位置、飞行高度、飞行速度等，为航班运行工作中的监控、决策、处置等保障性工作提供了显著支持，为国航每名旅客提供最安全的空中服务。看到该系统时，现场观众纷纷表示：“国航的飞行安全管理值得信赖，选择国航，就是选择放心。”

2016年，国航继续加速以北京为枢纽的全球航线网络布局，同时继续稳步打造区域航空枢纽，尤其注重成都枢纽航线网络的均衡完善。2016年6月1日，作为中国唯一一家载旗航空公司，国航与成都市政府、四川省机场集团签署合作备忘录。国航将与合作方巩固拓展成都双流国际机场优势地位，协力推进成都天府国际机场建设，在“十三五”期间加快成都国家级国际航空枢纽建设进程。11月11日，国航还将开通成都至悉尼的直飞航线。该航线开通后，不仅成都旅客可一步直达南半球的阳光海港，西安、昆明、乌鲁木齐、贵阳、西宁等西部地区旅客也可通过成都便捷飞往澳大利亚。

目前，国航西南分公司执管飞机达到82架，其中空客A330宽体远程机型22架。成都至悉尼航线开通后，国航在成都经营的航线达到74条，其中国际和地区航线增至14条，航线网络覆盖亚洲、欧洲和大洋洲。借助与国航北京枢纽和上海门户，依托星空联盟强大的航线网络，国航旅客可顺畅到达195个国家和1328个目的地。

国航西南营销中心总经理李东在本次世航会上表示：“今年，国航即将新开成都一悉尼航线，未来国航还将持续增加在成都市场的运力投入，服务于成都枢纽建设，将以客户导向来创新服务，满足更多的旅客需求，为四川和西南地区旅客提供更为优质的航空旅行服务。”