宝龙获苏州吴江地块 持续优化投资结构

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 宝龙地产（HK.1238）在进一步控制市场风险、优化投资结构的同时，敏锐抓住优势区域的发展机遇，近日通过合作的方式，于其深耕的长三角地区苏州吴江再落一子，为新一轮增长夯实项目储备。此举也凸显宝龙对长三角地区市场前景的信心及区域深耕策略，为宝龙在核心城市优势区域的长期发展再添动力。至此，宝龙在长三角区域布局的项目增至34个。



吴江项目鸟瞰图

该地块位于苏州市吴江区太湖新城吴江夏蓉街东侧、太湖大道北侧，属于苏州湾中心位置，总占地面积约为15万平方米，建筑面积规划为40余万平方米，交通区位优势明显，将打造成苏州湾镇集居住、商业、商务办公等多功能为一体的标志性建筑。

对于未来发展策略，宝龙地产总裁许华芳表示：“一是通过管理的精细化向内部要利润，从粗放到规范再到精益；二是通过环节延伸向价值链后端要利润，开辟新的可持续的盈利点。”宝龙地产近期正在积极调整组织架构，推行事业部制管控模式，将尝试寻找优质住宅项目进行开发和打造，以优化公司投资结构，为公司提供新的利润增长点。宝龙此次通过与红星地产合作取得该项目的部分股权，住宅部分折合楼面价8000多元，而该地块周围住宅项目目前销售均价接近18000元，具有较大优势，利润可期。

这也是宝龙在苏州布局的第二个项目。早在2005年，宝龙首次进入苏州，在太仓打造了太仓宝龙广场。太仓宝龙广场总建筑面积近30万平米，包括高档酒店、公寓、零售店、餐厅及娱乐设施等业态，由宝龙太仓福朋酒店、宝龙公寓、宝龙购物中心等构成，已成为太仓首屈一指的商业新地标。

未来，宝龙将根据区域市场分化调整的具体特点，继续坚持积极稳健的项目储备策略，进一步将资源向重点领域、重点城市，深耕长三角，择机储备潜力板块优质项目，进一步优化投资结构，为公司的新一轮五年规划的顺利实现奠定坚实基础。