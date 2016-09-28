开疆高管循证教练双语课程获ACTP国际认证

以国际资源对接本土需求，致力中国教练事业

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 近日，开疆公司（Keystone group）开发的高管循证教练双语课程荣获国际教练联合会（International Coach Federation）的ACTP认证。开疆公司近二十年以来一直奉行国际最高行业标准，全面深入的培养高质量教练。此次ACTP国际认证是对开疆长期以国际资源对接本土需求，推动中国教练事业发展的认可。

高管循证教练双语课程经过五年的打磨，以循证体系为基础，基于国际化的专业积累和本地受众需求，将广博的理论基础和扎实的实践应用相结合，并采用中英双语授课。ACTP项目总监沈伟杰介绍说：“循证实践旨在将现有的最佳知识、从业者的专业经验以及客户的体验这三个主要部分结合起来。这一课程主要服务于取得一定成就并寻求自我突破的人群，帮助他们加速成长，更有广度和深度的看待自己，同时也能更好的洞察他人以及组织发展的需求。”她还谈到，学员们也将享受来自世界各地的校友资源，进入到一个更为广阔的成长空间。

迄今为止，开疆已经有百余位学员毕业于高管循证教练课程，其中近60%为企业高管，20%是从事咨询行业的资深顾问或合伙人，还有20%专业教练。通过该课程的学习，学员们普遍反映在事业方面更上层楼，在组织中担任了更高的职位，或是更进一步磨砺、深化了自己的教练能力；在个人发展方面，他们往往实现了向更高的意识层面提升，不断自我突破。华住酒店集团首席执行官张敏女士提到：“开疆的高管循证教练课程，向学员揭示了教练技术的真谛，并且通过实践学习让教练的方法运用内化。教练的精神实质，让我们的心变大，自我变小。这次课程的学习，带给我丰盛的收获。在管理一家人数众多的公司时，这门课程提供了独特的助力。”另一位学员，苏州诺华制药科技有限公司的人力资源总监姜安女士也提到通过学习之后事业发展迎来了可喜的变化，“我从业20年，大部分时间在HR领域，历经不同行业，业务发展的不同阶段，我深刻体会到HR可以给文化和领导力带来深远影响，而这些影响恰恰是最难复制的核心竞争力之一。开疆的学习正好在我需要加深职业思考，装备专业能力，提升自我素养的时候出现并提供了适时的支持。课程的设计和导师的丰富经验，加上棋逢对手的伙伴，后续的同学互动，使得这个课程具备了独特的市场价值，并在持续拓展加深我的职业素养上功不可没。”

作为中国最早成立的教练行业专业机构之一，开疆公司拥有近20年以教练方式开展领导力发展的经验和专业积累，专注于本土人才发展。公司倡导并积极推动中西融合的教练文化和实践，已成功服务成千上万的专业教练人才以及来自各行各业的企业中高层管理者和领导人等。

“随着中国经济的快速发展，教练行业正迎来日益旺盛的教练需求和愈发庞大的客户群体，包括专业教练人士，以及迫切寻求转变的组织和个人。”开疆公司创始人吴晓庄博士表示，“我们的使命是培养更多的本土教练人才，以教练的方式帮助组织和个人提高灵活应变的能力，在日新月异的社会中取得更高的成就，创造出更大的价值。”