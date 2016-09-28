猎聘调研：国庆黄金周，职场出游党最爱自由行

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 国庆黄金周转瞬即到，出游成了职场人休闲度假的重要方式之一。国内首家中高端人才发展平台猎聘近日的调查问卷显示，近三成职场人选择出游度假，超八成职场人喜欢选择自由行。

猎聘此次问卷调研于国庆前夕在猎聘同道App上开展，近万名职场人参与了问卷填写。其中，27.49%的参与者表示他们要在国庆期间做出游党，其他人分别为回老家党、值/加班党、死宅党、走亲访友党、逛街购物党，比例分别为22.87%、19.34%、17.38%、10.02%、2.90%。其中，出游党比例最大。

如果选择出游，69.15%的参与者打算在境内游玩，30.85%的人选择境外游玩。在出游方式上，86.77%的参与者喜欢自由行，而13.23%的人喜欢跟团旅行。此次调查发现，大多职场人出游喜欢集体行动，82.62%的参与者喜欢结伴旅游，只有17.38%喜欢独自旅行。

对于出游前的准备，77.60%的参与者表示会提前做攻略，因为他们觉得“没计划，心里不踏实”，22.40%的人表示自己出行从不做攻略，属于“率性而为，随遇而安”。

出游意味着无处不在花钱，在花钱预算上，42.68%的参与者愿意控制在3000-8000元，32.65%的参与者控制在3000元以内，15.97%的人喜欢将预算控制在8000-15000元，仅有4.93%的参与者愿意将预算控制在15000-20000元；3.77%参与者表示可以接受20000元以上的预算。

猎聘职场顾问表示，虽然旅行是个个性化的选择，但是如果能提前规划出游，会让自己的旅行更省心、省钱，旅行体验更好，也更易于应对随时出现突发情况。

在选择出游交通工具方面，29.60%的参与者最喜欢火车，29.13%的人最喜欢汽车，25.06%的人最喜欢飞机，12.37%的人最喜欢徒步或自行车，仅有3.84%的参与者最喜欢轮船。

旅行中，职场人会不会习惯性处理公务？在此次调查中，30.31%的参与者表示自己不会，因为已将工作的事情交待给别人；59.04%的人偶尔会处理，尤其是紧急事情会第一时间处理。仅有10.65%的人表示每天都会抽出一定的时间处理工作邮件。

人们在旅行中经常会遇见陌生人，如何与陌生人互动也是一个问题。此次调查显示，16.37%的参与者表示会主动和陌生人攀谈，63.03%的人遇到陌生人主动搭讪，觉得对方友善才愿意聊天。此外，20.60%的人认为尽量少和陌生人搭话，以免上当受骗。

猎聘职场顾问建议，在旅行中可以适当地跟友好的陌生人展开互动，这也是锻炼自己人际交往能力的一种机会，也许在互动的过程中，还会有一些意外的人生收获。同时，猎聘职场顾问提醒，跟陌生人互动的时要不放松警惕，防止上当受骗。

在此次调查发现，出游中爱在朋友圈频繁晒图的职场人并不像想象中的那么多。仅有15.04%的人表示自己每到一处，有图必晒；66.64的人表示会偶尔晒一下图，18.32%的人表示自己不晒图，而是会把美景存在相册里自己回味。

当假期结束时，73.61%的参与者表示自己能及时收心，自然切换到开工模式；10.96%的人还陶醉在旅游的回忆中，心一时收不回来；15.43%的人表示自己届时假期综合症爆发，一想到工作就出现各种生理和心理不适。

猎聘职场专家提醒职场人在出行中注意安全，让自己的身心得到放松和调整，在假期接近尾声时，以更饱满的姿态去迎接新的工作。