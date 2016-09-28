环球资源举办亚洲最大型消费类电子初创硬件企业展览

150家极具创意的初创企业汇聚“创客空间”，寻求全球分销渠道合作机会

香港2016年9月28日电 /美通社/ -- 环球资源Global Sources (NASDAQ: GSOL) 举办的“创客空间”(Startup Launchpad) 专区将于2016秋季电子展扩充规模。

“创客空间”今年是第二年举办，在“球资源电子展”一期及二期均有设置，是一个综合研讨会及展览的平台，让初创电子硬件企业向与会者展示他们最新的电子产品，参展的初创企业都在寻找合适的分销商和零售商伙伴。

环球资源副首席执行官裴克为 (Craig Pepples) 先生表示：“‘创客空间’的迅速发展印证了环球资源助力推动香港成为亚洲创新之都的承诺。‘创客空间’是帮助初创电子企业寻找有效分销渠道，同时让买家明晰最前沿创新科技，抢占先机把新产品推出市场的重要平台。”

来自美国、加拿大、香港、中国大陆、台湾地区、韩国、新加坡、俄罗斯、以色列、法国及丹麦的150家初创企业齐聚一堂，展示他们最新的科技及电子硬件产品，当中涵盖16个产品范畴，包括影音产品、健身和健康、物联网解决方案、无人机、机器人、虚拟现实及扩增实境产品等。

为期八天的“创客空间”研讨会系列将于“环球资源电子展”一期及二期举行。来自 Indiegogo、HAX、HTC-Vive X、HWTrek、Microsoft、Brinc、Sales Force 及 Mesh Ventures 等公司的34位演讲嘉宾将就产品构思、验证、生产及销售四个初创企业必经的阶段，和与会者分享他们的宝贵经验及独特见解。

创业投售比赛 (Pitch Competition)

为了帮助初创硬件企业吸引大买家及投资者的注意，本届秋季展将举办创业投售比赛，为具潜力的初创企业提供营销平台，帮助他们推销新产品及推广新科技。获奖企业将有机会与 CoCoon Ignite Venture、Vectr Ventures 及微软 (Microsoft) 的 BizSpark Plus 等策略风险资本家共同合作。

“创客空间”同時獲得多家来自中国大陆、香港、台湾地区及韩国的相关企业、初创孵化器、初创加速器和教育机构的大力支持，当中包括韩国通讯 (Korea Telecom)、台湾新创竞技场 (Taiwan Startup Stadium)、Creative Factory、韩国国立庆北大学 (Kyungpook National University)、海尔、京畿道创意经济与创新中心-Startup Korea (GCCEI-Startup Korea)、StartmeupHK、数码港、香港科技大学、Garage+ Taiwan、PaperclipHK、Ideebank、Metta 及 Berkeley Sourcing Group 等。

Engadget 高级编辑及 Engadget 中文版总编辑 Richard Lai 先生表示：“‘创客空间’吸引了业内最优秀顶尖的初创企业积极参与，共同构建一个推动创客企业快速成长的平台。此专区让业内人士体验即将面世的物联网产品并互换意见，是一个极为新颖有趣的平台。与会者将可实时了解业界最前沿产品的发展趋势。”

绿诺 (Nanoleaf) 营运总裁闫思成先生指出：“我们非常高兴能再次参与‘创客空间’并在此推出公司最新的产品。2015年，我们成功在‘创客空间’与美国其中一家最大型的消费类电子产品分销商重新取得联系，而我们的新产品 Aurora 将于今年冬天推出市场，并将在北美超过500间零售店发售。”

有关“创客空间”更多详情，请浏览 http://www.launchpadhk.com/。欲预先登记参观环球资源电子展，请登入 http://www.globalsources.com/exhibitions/electronics。

有关环球资源的详情，请浏览公司网站 http://www.corporate.china.globalsources.com，同时可以关注微信公众号“环球资源外贸”(GlobalSources_B2B) 了解公司及行业的最新资讯。





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