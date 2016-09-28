环球资源2016秋季系列展将于香港举行

逾8,500个展位展示具创意的电子产品、礼品、家居用品及时尚产品

“创客空间”展区进一步扩充并将展示更多创新炫酷的电子产品

香港2016年9月28日电 /美通社/ -- 环球资源 Global Sources (NASDAQ: GSOL) 2016秋季系列展将于2016年10月11日至29日在香港亚洲国际博览馆举行。本届展会分三期举行，通过逾8,500个展位向业界展示来自电子、礼品、家居用品与时尚产品行业数千家参展商最热门创新的产品，三大类别展会包括：

“环球资源电子展”

“环球资源礼品及家居用品展”

“环球资源时尚产品展”

全球规模最大的电子产品采购展

“环球资源电子展”是全球规模最大的电子产品采购盛会。本届展会的6,000个展位将展示来自大中华地区、韩国和其他亚洲国家及地区供应商最新颖的电子产品。多个独特的产品体验专区、“创客空间”(Startup Launchpad) 及具信息性的研讨会系列将帮助与会者进一步了解来自亚洲地区快速发展的创新科技及产品。

第一期电子展将于10月11至14日举行，3,500个展位将重点展示消费类电子、安防产品和电子零件。第二期的移动电子展则于10月18至21日举行，将展示最新的智能手机、平板电脑、可穿戴产品及移动电子配件。

本届电子展将设有多个产品体验专区，让买家可以率先体验新兴且具增长潜力的电子产品，覆盖类别包括虚拟现实、无人机、户外及运动电子产品、运动及健康产品、可穿戴产品及电动代步车等。

环球资源电子组总裁黄谭伟先生表示：“环球资源始终致力于推广新兴热门的电子技术及产品，进而不断推动行业的创新发展。本届展会的虚拟现实及游戏专区将展示逾330个展位，规模为亚洲最大。此外，我们也将于本届秋季展上首次设立智能生活展区及户外电子产品专区，为与会者展示相关类别最热门产品。‘环球资源电子展’是帮助买家发掘亚洲最炫酷电子产品及创新科技的最佳平台。”

亚洲首个智能生活展区

智能生活展区将与环球资源移动电子展同场举行，是本届展会增设的全新展区，聚焦智能安防、能源管理、娱乐产品、家用电器及配件等。智能家居产品市场正处于快速发展期，预计其市场规模于2022年达到1,217.3亿美元。

与香港科技园合作的智能生活体验专区为与会者现场打造“实时”智能家居，展示全自动化系统如何轻松地监管及控制不同的家居电子产品。

“创客空间”(Startup Launchpad) 规模扩充展示多元化的新产品

作为亚洲最大规模的消费类电子初创企业展区，“创客空间”在“环球资源电子展”一期及二期中均有设置，150家初创硬件企业将展示他们的创新科技产品。“创客空间”的综合研讨会及展览平台为买家提供最新的创意产品，助其抢占市场先机。34位行业知名专家将向与会者分享关于市场趋势及概念的专业知识。有关“创客空间”更多详情，请浏览 http://www.launchpadhk.com/。

全面的消费类产品展览会展示礼品、家居用品及时尚产品

礼品及家居用品展将于10月18日至21日与环球资源移动电子展同场举行。展会汇聚众多来自中国及其他亚洲地区的优质供应商，展示种类繁多的创意环保礼品、赠品及家居用品，帮助买家发掘优质及智能的新产品。

今秋是“环球资源时尚产品展”创立十周年，作为全港最大型的一站式时尚产品采购盛会，展会将于10月26至29日举行，通过1,700个展位展出服装、时尚首饰、内衣及泳装、围巾、鞋类产品及面料等的流行时尚新品。本届展会将增设香港规模最大的箱包产品展，为买家提供更多采购选择。

来自150个国家及地区的顶尖买家计划出席

本届秋季展预计吸引来自150个国家及地区的数以万计的买家到场参观，Acer、Adidas、Amazon、Best Buy、Brookstone、Canon、Carrefour、Dolby、eBay、El Corte Ingles、Fossil、Gap、Givenchy、H&M、Hitachi、Huawei、IBM、Intel、Kate Spade、Li & Fung、Metro、Office Depot、Panasonic、Ralph Lauren、Samsung、Sony、Target、Tesco、The Home Depot、Yamaha、Woolworths 及 Zalora 等众多世界领先品牌和零售商的代表们均已预先登记并计划到场参观。

“环球资源展”与13个相关的行业网站相辅相成，为买家提供最新的采购信息。网站内容每天更新，并提供独家信息，其中的“分析师推荐”(Analyst’s Choice) 更会不偏不倚，重点推介来自不同参展商、广告商、非广告商、初创企业及知名品牌的创新产品。

欲了解环球资源展的更多详情，请登入 http://www.globalsources.com/exhibitions。

有关环球资源的详情，请浏览公司网站 http://www.corporate.china.globalsources.com，同时可以关注微信公众号“环球资源外贸”(GlobalSources_B2B) 了解公司及行业的最新资讯。

环球资源

环球资源是一家领先业界的多渠道B2B媒体公司，致力于促进大中华地区的对外贸易。

公司的核心业务是通过一系列英文媒体，包括环球资源网站 (GlobalSources.com)、贸易展览会、杂志及手机应用程序，促进亚洲与全球各国的贸易往来。

超过100万名国际买家、当中包括95家来自全球百强零售商，使用环球资源提供的服务了解供应商及产品的资料，帮助他们在复杂的供应市场进行高效采购。另一方面，供应商借助环球资源提供的整合出口推广服务，提升公司形象、获得销售查询，赢得来自逾240个国家及地区的买家订单。

环球资源于2000年在美国纳斯达克股票市场公开上市，如今已经成功迈向第5个十年。

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