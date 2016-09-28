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PeopleKeys的新国际研究就不同国家成功的工作场所行为提供见解

2016年09月28日 17:16 编辑： 经理人网编辑
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俄亥俄州博德曼2016年9月28日电 /美通社/ -- 行为分析与人格评估的国际专业公司 PeopleKeys 今天发布了一项有关国际工作场所行为的研究。这项研究明确探讨了行为分析研究领域最常讨论的话题之一 -- 人们如何在国际范围内进行比较，以及地点、文化和环境会对工作场所行为产生什么样的影响？

这项研究由 PeopleKeys 的 Brad Smith 博士开展，德克萨斯州立大学(Texas State University)的 Larry Price 教授进行分析和验证。Smith 博士评论说：“从本质上说，我们试图对比工作场成功的相关特点，看看是否同样的特点适用于任何地点。我们的研究以欧洲、亚洲、非洲和南北美洲为主。”

这项研究以哈佛创造的 DISC 人格模型为基础。案例研究包括50多个国家的十年期研究结果，数据来自超过30万人。研究中对比的环境包括工作场所、家庭、教育机构和非营利部门。

之前的研究表明只有3%的受访者属于主导/驱动型(Dominant/Drive)、11%属于影响型(Influencing)、69%属于稳定型(Stable/Steady)，另外17%则属于顺从型(Compliant)。Price博士总结表示，这与新研究结果一致，新研究发现不同国家只有轻微的变化。不过，在工作场所环境，近20%的受访者属于主导/驱动型、15%属于交际/影响型、40%属于稳定型、最后25%则属于顺从型。结果表明工作场所需要巨大的适应性，了解您自己的风格和您周围人的风格将对您的成功或失败产生巨大的决定性作用。

这项研究的信息有助于公司：

  1. 为管理人员提供有效培训和员工激励意见，帮助他们在新招聘时做出更明智的决策，因为他们了解成功的公式。
  2. 通过将员工与工作场所需求进行更好的匹配，减少流动率。
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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