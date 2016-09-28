尊崇科学精神，妈妈帮明星专家团重磅登陆

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 近日，丫丫网客户端妈妈帮隆重推出的明星专家系列活动“母婴四节课”之备孕主题公开课，吸引了线上、线下上百万母婴用户的关注，并收获一致好评。该系列活动自9月下旬启动，每月推出一个母婴主题，由妈妈帮明星专家为广大母婴用户带来兼具专业性、科学性、互动性和趣味性的母婴知识系列课程。

在互联网高速发展的当下，信息流以爆炸的形式涌入用户的生活。在饱受众多无效甚至错误信息的纷扰后，大家对于内容质量的要求越来越高。妈妈帮深知，95%的母婴用户对专业、权威的母婴知识有着强烈需求，此次推出的明星专家系列活动“母婴四节课”正是从满足用户核心需求出发，旨在重塑母婴行业的科学精神，推动行业内容标准提升至一个全新的高度。

百人明星专家团，树立母婴行业新标杆

妈妈帮联合创始人兼 CEO 张良表示：“妈妈帮投入大量资源和人力，重点打造百人明星专家团，就是希望能够借助专业的力量，帮助用户建立科学的孕育价值观，为用户提供更准确更及时的知识和信息，有效的解决孕育问题。”

妈妈帮明星专家团网罗了来自备孕、孕期和宝宝三个细分领域中的医生专家们，他们均具有丰富的国内公立三甲医院或高端私立医疗机构任职的工作经验，专业职级均为主任医师或副主任医师。对于明星专家团成员的邀请，妈妈帮不仅综合评估了医生专家们的从业资历、专业技能，更重视他们的道德品质、价值观及社会责任感，这也充分体现了妈妈帮崇尚严谨、专业的科学精神及“用户生命线”的企业价值观。此次“母婴四节课”的首场备孕主题活动，妈妈帮就邀请了明星专家团成员、来自上海美华妇儿服务妇产科主治医生贾慧思，她拥有长达27年的临床医学经验，是自然分娩的倡导者，并在帮助孕妇自然减轻产痛、顺利度过孕产期、享受自然分娩和母乳喂养等方面为孕妇提供了非常有效的经验和知识。贾慧思医生在娱乐圈众多明星妈妈中享有盛誉，许多明星宝宝都经由贾医生接生来到这个世界。

有了明星专家团的支撑，妈妈帮平台内容建设的专业性得到了充分保障，通过“知识库”、“专栏”、“线上专家课堂”、“短视频节目”、“直播课堂”、“线下讲座”等多种形式全面打造专业知识体系，让妈妈帮成为母婴用户知识内容首选平台。

专业有趣的“母婴四节课”，全面打造极致体验

此次妈妈帮明星专家系列活动“母婴四节课”，致力于为用户提供专业、有趣的母婴知识，创造颠覆性、高品质的用户体验。

该系列活动共包含备孕、孕期、新生儿健康及亲子依恋关系四个阶段课程。每个主题活动期间，妈妈帮首先通过线上直播平台，以互动问答形式针对性的为用户解决问题，之后的线下讲座则开放招募，预约报名成功的用户就可以参与在上海威斯汀大饭店举行的系统知识课程。



“母婴四节课”之备孕公开课主讲人 -- 妈妈帮明星专家贾慧思医生

“母婴四节课”首场备孕主题活动已于9月底成功开展，线上直播形式深受日趋年轻化的母婴用户的欢迎，备孕妈妈们通过弹幕自由提问，贾医生实时回答，幽默风趣的语言、亲切耐心的沟通，1个半小时的直播让用户们深感意犹未尽。线下讲座中，贾医生更是为大家带来《好“孕”气，从科学备孕开始》的系统性专业知识讲座，其中包括：女性月经问题、备孕心理、备孕饮食，备孕基础及备孕检查等，令每个用户受益匪浅。贾医生说，“如果想孕育一个健康的宝宝，男女双方都需要做备孕，而且加强运动也很重要。从今天开始，我们就要坚持运动啦。”在场的王女士表示很庆幸有这样一个跟丈夫共同学习的机会。在场的丁先生也说，“以后要遵从贾医生的嘱咐，禁烟少酒，希望能在明年迎来新的小生命。”贾医生反复强调，备孕不仅要从生理上做好健康准备，更需要重视心理的建设和人与人关系的连接，这样才能给未来的宝宝创造良好的出生和成长环境，而这一点恰恰被很多年轻家庭所忽视。

妈妈帮为了让活动更具趣味性，现场还提供了很多惊喜好玩的互动游戏和超值的丰厚礼品。例如：折叠口袋车竞速比赛，抽取5位幸运用户上台拼手速，最快将口袋车折叠完成的大赢家就可以直接将车带走；所有来到现场的用户都能得到一份丰厚超壕的大礼包，另外还可以参与现场抽奖。

备孕主题活动是妈妈帮明星专家系列活动“母婴四节课”的第一站，在接下来的三个月里，妈妈帮还将陆续推出后续关于孕期、新生儿健康和亲子依恋关系的主题课程及活动，为妈妈们树立科学、专业的孕育观，帮助她们健康顺利地度过母婴生活的每个阶段。