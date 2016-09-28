格格货栈联手支付宝升级服务体验 后续将与阿里系全面对接

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 9月初，聚宝网络（新三板代码：831226）旗下全新智能服务产品格格货栈与支付宝陆续完成了各项功能和数据对接。今后，格格货栈的用户可以直接用支付宝APP扫码开柜、查询快递物流信息，与此同时，格格货栈联合支付宝的大数据平台，能够清晰用户画像，进行精准营销。



格格小区生活服务APP



格格货栈与教育品牌英孚教育合作展示



格格货栈与大众点评网家装合作展示

目前，电商和快递业大佬都将“快递柜”视为自己在“最后一公里”的竞争砝码，作为独立第三方平台，格格货栈此次与支付宝合作，显示了在“最后一公里”服务领域的优势，也向着与阿里系全面对接迈出新的一步。

以“快递柜”模式打通“最后一公里”

去年11月，国务院印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，其中指出要“积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。”

智能快递柜能解决末端配送的多方问题，为用户增加便利性、帮快递服务商提高工作效率、为物业管理方降低管理成本，而且标准化程度最高，还可以通过技术手段为用户提供取货以外的服务。

目前，格格货栈覆盖全国22个城市的一万多个社区，投入使用一万多个智能快递柜，累计投递4000多万个快件。与支付宝完成数据对接后，格格货栈的用户将享受到更便捷的服务：能直接用支付宝APP扫码开柜、查询快递物流信息。更重要的是，格格货栈对接支付宝完善的大数据后台管理体系后，可以对用户进行个性化画像，据此为用户推送更加相关的内容，精准营销更进一步。

以“快递”作为服务多元化的入口

无论是电商、快递公司还是其他第三方服务商，解决末端配送不是唯一目标，由此切入的社区商业或者衍生出的更多高附加值服务，将给他们的业务带来更多成长空间。

对格格货栈而言，快递投递只是其价值的一个方面。聚宝网络副总裁、格格货栈项目创始人郑伟杰曾在行业活动上剖析过格格货栈的战略布局：除了基础的快递收发服务外，格格货栈还构建了面向社区用户的微仓开放平台和社区场景服务平台，前者为社区用户提供快递收发、物品寄存、样品派发、社区洗衣等服务；后者则基于社区用户需求，提供物业、生鲜O2O、业主社群、家政洗护等社区场景O2O生活服务。格格货栈将渗透B2B、C2C等领域，实现服务多元化聚合。

全面对接阿里系将是格格货栈实现其战略布局的重要路径。今年早些时候，格格货栈和阿里旗下的菜鸟网络及15家主流快递公司实现了数据的全面打通，协同菜鸟，共同为小区业主提供体验更佳的快递收发服务。截止到目前，格格货栈已与易果生鲜、支付宝完成对接，后续还将与菜鸟裹裹、菜鸟驿站和闲鱼等阿里系平台对接。

关于格格货栈

格格货栈，是由南京魔格信息科技有限公司独立研发并持有多项相关技术专利的新型物联网产品。魔格创始人郑伟杰原任中兴通讯非洲市场副总裁、LBS社交软件“飘信”创始人，核心管理团队均来自中兴通讯、百度等国内知名互联网公司。魔格于2015年并入新三板上市企业聚宝网络（证券代码831226），目前已覆盖全国22个主流城市。公司以快递柜业务为核心，围绕社区、高校等多种场合，提供以不同场景人群为核心的O2O平台解决方案。产品包括格格货栈智能终端、格格小区App与微信、快递员App、智慧社区服务站等。除为用户提供快递代收等社区微仓服务外，还提供各种社区场景O2O生活服务。到2016年底格格将成为国内最大的社区O2O场景综合服务平台。