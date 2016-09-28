杏树林医线调查：医生的时间都去哪儿了

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 为了详细了解医生职业对生活的影响，杏树林发起针对医生群体的闲暇时间调查，本次调查共收集有效问卷515份。

中国医生群体的休息时间到底有多少？是否有固定休息时间？是否可以按照计划规划自己的时间？看完这份调查报告，也许你就知道答案了。

近九成医生无“固定休息时间”

本次调查发现，近九成医生对固定休息时间持怀疑态度，其中半数医生确信没有固定时间休息，只有一成医生现今有固定时间休息。



杏树林医线调查

医生不像其他行业，朝九晚五基本是不可能，双休日休息都是奢望。所以在医疗圈流传着一句“我不奢望别的，只希望能把双休日还给我们”。

但现实却不能允许，如果医生都休息了，谁来给病人看病？所以由于职业的特殊性，医生也只好倒班来满足病人的需求。

半数医生每天休息时间在两小时之内

调查中，九成医生认为休息时间太少了，近八成的医生都对休息时间非常不满意。



杏树林医线调查

在医生上班的过程中，甚至连个厕所、一口水，都要挤出时间去做，更别提有充足的休息时间了。

影响休息的原因近九成同工作内容相关，平时除双休日、节假日以外，44%的医生每天休息时间基本都在2小时以内，43%的医生休息时间在3-5小时。

ICU医生在值班时，总要转病房，及时查看病人病情变化，尤其是病情不稳定的病人，医生多半半宿都会守着。而普通病房的医生在值班时，晚上也要整理病历，如若遇到突发情况，医生这一夜也就没休息时间了。

医生休息时间多会宅在家

六成医生选择在家休息或者做家务，两成医生选择外出娱乐休闲或者社交，近两成医生选择阅读书籍，给自己充电。

九成医生认为医生的职业特殊性影响了自己的休假安排。



杏树林医线调查

的确，医生的倒班制度让医生完美地避开了朝九晚五的朋友聚会，而更多的，由于倒班原因，医生没办法和家人度过一个完整周末。

即便是休息时间，很多时候也没法好好放松，一方面是心系病人的病情，另一方面，当一个电话传来病人的突发情况时，这个休假日也多半化为泡影。

如果你是医务工作者，就能经常听到病人问这样的问题，“医生中午为什么不就诊啊！搞得我还得等到下午！”就算不是，在网上也能经常能看到这样的提问，“xx节医生还上不上班啊？”

因为医生的岗位不可或缺，为了全民的健康，医生的时间被强行剥夺，必须要付诸于病人身上，仿佛中午连午休一会都是不可饶恕的，连休一个假期都是天方夜谭。

但医生是人不是神，社会无法给予医生更多的休息时间，起码给医生更多的理解与尊重。

“医线调查”是杏树林的固定栏目，旨在走进医生的世界，了解更多医生的现状与问题，将医生的声音传达给更多的社会群体，并为医生提供切实可行的医疗帮助。