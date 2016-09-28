三亚山海天万豪酒店第二届啤酒节即将激情开幕

三亚2016年9月28日电 /美通社/ -- 拥有“年度推荐特色餐厅”之称的三亚山海天万豪酒店贡厨餐厅，将在2016年9月30日至10月3日以及10月的每周三、周六晚为宾客上演一场吃与玩的啤酒节盛宴。这是继2015年来，酒店第二次举办啤酒节。

啤酒节源于德国，1810年的10月，为了庆祝巴伐利亚的路德维格王子和萨克森国的希尔斯公主的婚礼而举行德国啤酒节的盛大庆典。自那以后，十月啤酒节就作为巴伐利亚的一个传统的民间节日保留下来。每年从九月下旬到十月上旬，人们倾巢而出，亲朋好友相伴，恋人情相依，欢聚在一起，喝着自制的鲜酿啤酒，吃着德国独有的各式各样的香肠和面包，其间乐队身着民族服装穿梭于人群之中，娴熟地演奏轻松欢快的乐曲。

“与去年不同，今年我们将啤酒节搬到了贡厨餐厅外的平台酒吧。众所周知，国外的啤酒节大都在户外举行，一来我们是为了给客人营造一个比较纯正的德国啤酒节盛景，同时也是为了满足大多游客对椰风海韵般用餐环境的向往。不论是经典的德式香肠、醇厚的德国啤酒，还是身着德国传统服饰的啤酒女郎、国外乐队现场演奏的律动十足的德式乐曲，亦或是每晚的啤酒狂欢赛及价值万元的幸运大抽奖……我们每一个细小的准备，都力求让尊贵的宾客置身于饕餮盛宴中纵情狂欢，尽情享受美食佳酿带来的畅快体验。”酒店餐饮总监艾文先生介绍道。

酒店更把这一主题延伸到时下最火热的H5和微信应用，粉丝均可通过参加酒店定制的“喝啤酒”主题游戏赢取豪华房房券、餐券等丰厚大奖。更多详情咨询请致电：0898 - 8858 0273或登录www.marriott.com.cn/syxdb。