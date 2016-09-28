首届“江财人在上海”商业嘉年华顺利举办

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- “江财人在上海”2016商业嘉年华于9月24日在上海国信紫金山大酒店举行。本次嘉年华活动由江西财经大学上海校友发起，以“连接创造价值”为主题，活动包括项目路演、主题演讲、俱乐部展示、展位展示、网络直播等。嘉年华活动得到37家校友企业和个人的赞助，受到了在沪广大校友的关注与大力支持，母校也派了有关部门领导参加观摩。



参加嘉年华校友大合影



江财人在上海 嘉年华

上海校友会康志强会长在活动致辞中表达了校友活动对于汇聚校友、丰富校友生活的积极作用，并希望校友们能够相互鼓励、加强交流，弘扬江财传统。母校有关部门领导在活动上宣读学校、校友总会贺信，介绍了学校近年来在办学规模、师资力量、校区结构布局、学科建设、科技成果获奖、国际合作办学、招生就业、创业教育等方面取得了重要成就，这些成绩的取得与全校教职工的努力工作、与校友们的支持帮助是分不开的。学校将以建设百年名校为契机，进一步加强与校友的沟通联络，强化与校友之间的合作交流，促进校友、母校的共同发展。

沁江资产总经理阮荣辉将沁江资产定位于上海校友会平台公司，面向校友招募合伙人，给予校友实现梦想的机会。王谦介绍上海行者无疆基金旨在创建校友投资企业、形成优秀校友的投资人社群，通过基金的运作机制，打造校友事业投资合作平台。创业企业代表福抱抱 APP 创始人陈辉、锘钛科技钟风云、睿钰传播总经理陈维凯受邀做主题演讲。

此外，足球、篮球、羽毛球、记者团等俱乐部代表上台发言，介绍各俱乐部发展情况。

通过本次嘉年华活动，在沪校友分享彼此的工作和生活，构建校友内的人际网络，以合作共赢实现彼此的价值和梦想。连接创造价值，通过同为”江财人“这一纽带将大家联系在一起，互帮互助，共同创造美好、精彩的生活。

“江财人在上海”商业嘉年华活动是由江财上海校友发起举办的校友主题商业活动。商业嘉年华以“连接创造价值”为主旨，定位于校友之间的商业社交，通过线下产品（服务）展示、TED演讲、集市摆摊、交友酒会等有趣好玩的形式，丰富校友的活动，增进校友的感情，促进校友的商业连接。