首都航空与神农架政府签署“旅游+航空”战略合作协议

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016年9月28日下午，北京首都航空有限公司与神农架林区人民政府战略合作签约仪式在神农架林区政府隆重举行。双方代表 -- 北京首都航空有限公司财务总监崔锡松和湖北省神农架林区党委常委，政府党组成员郭文，在战略合作协议上签字。



首都航空与神农架政府签署战略合作协议现场



首都航空与神农架政府签署战略合作协议现场

为深入推动神农架林区“十三五”期间“一园一地一区”战略实施，落实《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，助力神农架林区构建快速、便捷、高效连接省会贯通重点客源地城市的空中一体化交通要道，北京首都航空有限公司与神农架林区人民政府将建立紧密的战略合作，以促进神农架林区旅游产业发展，推动当地旅游资源的开发与保护及以旅游业为主导的产业转型为目标，协同发展、互利共赢。

根据合作协议，首都航空与神农架政府将发挥各自资源优势，首先在基础设施投入、航线开发方面开展合作。首都航空将根据神农架机场及航线特点进行运力调配及改装，积极推进运行审批和验证，于2017年2月开通武汉=神农架航线，每周四班；神农架政府将为首都航空开通武汉=神农架航线提供政策及航班运行、飞机调配、人员保障等各方面的全力支持；同时双方联手开展旅游与航线的营销宣传，积极培育开发旅游客源，保障航线运行品质，推动当地航空旅游产业发展。

神农架林区林密谷深，与世隔绝，完好地保存着洪荒时代的风光，动植物资源极其丰富，野人出没的传说更让它蒙上了一层神秘的色彩，在第40界世界遗产大会上更是作为世界自然遗产被列入《世界遗产名录》，但受地形及气候影响，交通不便，旅游业并不发达。而于2014年通航的神农架机场海拔高度2580米，是中国除青藏高原机场外，在华中乃至内地海拔最高的民用支线机场，对航班运行能力有着较高要求。

北京首都航空有限公司于2010年由北京市人民政府和海航集团有限公司共同出资组建，定位“旅游航空”，运营全空客系列飞机67架，已经累计开通覆盖中国北京、丽江、杭州、海南、西安、广州等主要旅游区域的国内航线200余条，延伸至东南亚、欧洲的国际航线40余条，通航207个国内外旅游城市。经过6年的努力，该航空公司已经发展成为年收入近百亿、旅客运输量突破1000万人次的中型航空企业典范。

首都航空“旅游航空”的特色、可靠的航班运行能力及丰富的高原机场运行经验是这次双方战略合作的重要基础。2017年2月首都航空武汉=神农架航线正式通航后，每周四班的航班量将显著提升旅游客流量，促进当地旅游产业发展。在此基础上，双方还将深化合作，在景区开发、旅游产品开发等方面进行深入探索，最终构建航空+旅游模式的全方位航空旅游战略合作，通过打造涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游产业链，实现全方位战略合作的双赢。

除积极推动国内旅游资源开发外，该航空公司在促进国内外沟通上亦是不余遗力。首都航空在第22届世界航线发展大会期间和成都市政府、四川省机场集团达成协议，独辟成都直飞马德里国际航线，使得当地拥有第一条直飞南欧的航线；9月29日为青岛首开直飞墨尔本航线；并计划于12月30日开通杭州＝青岛＝温哥华航线，这些航线的开通都将有助于当地和世界沟通和联系，促进国内旅游城市的国际化。