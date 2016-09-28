电脑换新，让北大医院在拯救生命的跑道上高速领跑

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 今年5月，中国医院协会信息管理专业委员会发布了《2015-2016年度中国医院信息化状况调查报告》。报告显示，在接受调查的医院工作人员中，有88.43%认为“提高临床业务效率”是目前最需要依靠信息技术解决的问题，临床业务效率的提高则意味着医院可以用同样的资源服务更多的病患。

古人云：工欲善其事，必先利其器。无论对于医院还是一般的企业，好的工具都能让员工事半功倍，对于信息化改革而言，电脑便是实现这一目标的“利器”。然而在现实中，本应“及时响应”的电脑，却常常难当重任。造成这一现象的原因有很多，英特尔公司在最新发布的《企业高效锦囊新三十六计》就分析到：首先是观念问题 -- 目前很多企业对于IT应用的概念还停留在简单的OA应用；其次，终端设备存在“老龄化”问题，于是导致IT维护人员疲于奔命，IT系统更影响到了企业整体的生产效率。

对于这些问题，英特尔凭借长期的技术、市场经验，总结出了一系列电脑换新最佳周期和更换策略的建议，意在帮助企业最大程度地降低成本、减少安全风险并提高工作效率。

在这一系列的建议指导下，包括北京大学第一医院（简称“北大医院”）在内的很多医院近年来都希望通过更新计算机设备、引进新技术以及使用新的医疗模式，从多个方面为医院提升工作效率，帮助医院服务更多医患人群。对于这样的转变，北大医院信息中心主任马靖翔的比喻十分形象：“包含软件硬件在内的信息系统，就是医院的神经中枢，保证这个神经中枢的正常运转，就是保证医院落实自己的根本职责 -- 治病救人。”

从挂号处到门诊：高效高性能电脑方可应对超负荷任务

对于医院常见的几个应用场景，“高效”、“高性能”、“稳定可靠”是对电脑的基本要求。

马主任介绍道：“首先是病人在医院必须要前往的挂号处、收费处，这里的电脑一般需要外接六、七个甚至更多的IO设备，这要求电脑的性能要比一般设备高得多；然后是医生门诊，有些医生仅一个上午便可能会接诊五十名病人，需要电脑持续高效运作。”

上述两个场景中，电脑都是超负荷工作，因为每天需要就诊的病人非常多，一旦电脑因为老旧问题卡顿甚至死机，比如打一张挂号单就卡了三四分钟，或者显示一个报告直接导致电脑死机，对病人就诊会产生非常大的影响，甚至耽误病人病情。

所以，像搭载了第六代英特尔酷睿的戴尔 OptiPlex 7040MT 台式电脑主机，就十分适用于这些场景。比起旧电脑，搭载英特尔酷睿六代处理器的商用电脑具有全面、高速的计算性能，与使用五年以上的旧设备相比，能够将日常工作性能提升2.5倍 。同时，这些新电脑具有更快的应用程序、网页应用的响应速度，能够瞬间唤醒，减少等待时间，这无疑将帮助医院提升挂号处、收费处及门诊等部门的效率。



基于第六代英特尔酷睿的戴尔 OptiPlex 7040MT 台式电脑，能够满足医生对医疗影像3D重建、大型图像数据搜素等高性能的计算需求

服务病房：新型二合一设备引领医疗新模式

互联网IT技术的发展，让医疗工作中开始出现很多新的工作方式，例如现在医院中的病人都会有一个腕带，医生扫描腕带上的条形码就可以看到病人的基本信息。如今的医院中，这类新设备、新模式越来越多，比如医生就可以使用像戴尔 Latitude 7275 这样的二合一设备进行病房查房。

北大医院肝胆胰外科专家杨尹默主任表示，二合一笔记本的平板部分独立使用，可以方便查房时手持工作，在病房用手触摸就可以书写信息，回到办公室则可以插上键盘进行更加复杂的办公，多样的形态满足了不同工作场景下的需求。相比以往的手写记录然后整理收录进电脑的工作方式，二合一设备极大提升了医生查房的工作效率。

同时，由于医院的系统都是基于 Windows 平台，iPad 类平板无法和医院的信息化系统对接，搭载英特尔酷睿六代处理器 +Windows 操作系统的二合一设备，能够帮助医生实现对跨设备的工作支持，一方面，能够保持通用性，减少工作量，更快更高效地预配置和部署应用程序；另一方面，轻薄设计的二合一设备能够确保在触摸和键盘状态下得到无缝的一致性体验，工作更加便捷。

“我们科室的住院患者在37位，每天我都要查看当天住院、出院病人情况，和住院病人的信息。”杨尹默主任说，“二合一这种PC设备，一旦应用到工作中，能够给我的工作带来很大的便利。”



基于第六代英特尔酷睿的戴尔Latitude 7275二合一笔记本拥有12.5英寸全高清触摸屏，能够胜任医院管理人员随时随地处理院内管理工作，同时时刻掌握院内住院患者就医信息

服务PACS：医疗影像资料挑战电脑图形处理性能

随着数字化信息时代的来临，医学影像信息系统逐渐发展成熟。普外科肝胆胰科主治医师马永蔌介绍说：在北大医院中，外科PACS系统的CT断层扫描精度目前已经达到毫米级别，以断层扫描为例，每个病人的片子每次可能包含1000张X光片，每张图片的质量都非常高，并且需要计算机进行三维立体重建，要消耗大量图形计算性能，这对计算机的图形处理能力以及稳定性提出了很大的挑战。

同时，PACS也要求计算机具有非常快的运行速度，因为医生可能需要在20分钟内看七八个病人的片子，有些主任医师还会据此来决定病人是否需要进行手术，如果电脑有卡顿，无法实现流畅、迅速和快捷的运行，不但影响效率，也可能会耽误病人病情，延误治疗时间。

与老旧电脑相比，基于英特尔酷睿六代处理器的新电脑，拥有更好的图形处理性能，可以提供更加拟真的图形技术。在英特尔发布的《企业高效锦囊新三十六计》之“雷厉风行”计曾提到，经过测试发现，使用酷睿六代处理器，移动多个3D对象的速度可以加快近三倍。这样的高性能，可以有效地帮助医生更迅速、准确地了解病人病情。

服务信息中心：IT运维不再依靠人海战术

在北大医院中，日常在一线服务的电脑有三千台，如果加上行政部门，差不多四五千台。但是，信息中心人员只有十六七个，运维难度之大可想而知。因此，北大医院将许多设备的运维工作进行了外包。但有时候，电脑遇到的可能只是接口方面的小问题，简单调试即可恢复正常。然而小问题却可能带来大压力，不仅有外包的运维成本，外包人员路上耗费的时间还会影响医生的工作效率。

对此，戴尔提供的具有免工具拆卸功能的新电脑，则可以有效帮助运维部门提升运维处理效率。

如果能够进一步采用搭载英特尔酷睿博锐处理器的商用电脑，IT部门的工作人员则可以直接对员工计算机设备和系统进行更为高效的远程管理，更可以直接远程修复联网的计算机系统。换句话说，IT部门再也不用通过派出大量人力到每台有问题的电脑面前解决问题，只需要几个人，就能通过内部网络，实现数百台、甚至上千台计算机的维护。

对医生和病人来说，时间就是生命，一个拥有700台电脑的医院门诊，如果每台电脑每天给医生节省出五分钟，医生们可能就会多帮助三四百位病人，从而挽救更多生命。科技创新的价值在于服务人类，新的处理器技术、新的图形技术甚至新的计算机形态，应该积极应用在这样的行业之中，发挥更大的价值。