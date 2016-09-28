英国制造汽车比以往更受欢迎

英国汽车行业领导者在巴黎车展前齐聚埃菲尔铁塔

巴黎2016年9月28日电 /美通社/ --

八家在英国制造汽车的厂商和行业领导者携手在巴黎车展前推广英国汽车。

英国品牌比以往更受欢迎，2015年出口量创新高，2016年前8个月，全球汽车交付量达近900,000辆。

过去5年，英国投资达100亿英镑，用于生产新车型并加强英国作为杰出工程中心的地位。

在英国设有生产设施的八大汽车品牌今天齐聚巴黎埃菲尔铁塔，在重大的国际车展开幕前夕，展示英国目前汽车制造的多样性和高品质。阿斯顿-马丁、宝马迷你、本田、捷豹、麦克拉伦、日产、丰田和沃克斯豪尔等在英国设有生产设施的汽车商的高管与英国国际贸易部政务次官、国会议员马克-卡尼尔 (Mark Garnier MP) 共同在全球观众面前推广英国汽车业的强大实力。

英国汽车行业在近几年增长迅猛，这归功于具有竞争力的商业环境、免税贸易以及对新车和设施的高额投资。去年汽车生产录得10年来新高，英国制造汽车比以往更受欢迎，创纪录的120万辆汽车出口至100多个国家。2016年前8个月的出口量达到近900,000辆，同比增长13%，表明今年出口量有望创下新的纪录[1]。

英国最大的贸易合作伙伴是欧盟。今年年初至今，高达57.3%的英国制造汽车出口至欧盟地区，12.1%的汽车出口至美国，另有7.1%的汽车出口至中国。尽管美国是购买英国车最多的一个国家，但欧盟成员国占据了英国车消费十大国家排行榜的六个位置：德国、比利时、意大利、法国、葡萄牙和西班牙。

英国汽车生产商与经销商协会 (SMMT) 首席执行官 Mike Hawes 表示：“英国汽车行业以悠久的历史、标志性品牌和杰出的工程学设计全球闻名。过去5年，超过100亿英镑的投资用于新设施和新车，我们很自豪看到众多汽车品牌齐聚一堂，在重大的国际车展开幕前，共同推广英国汽车行业的强大实力。英国汽车行业的未来成功将取决于英国维持具有全球竞争力的商贸环境的能力。”

每年英国投入了巨额资金来开发、生产和上市更洁净、更节能、更安全、更先进的汽车。英国在超低排放量的汽车和插入式汽车方面尤其投入不菲。汽车业与政府联合发起了一项10亿英镑的计划来开发先进的推进力技术，而英国超低排放量汽车市场是欧洲增长第二快的市场，第一快的市场是西班牙[2]。

得益于行业和政府的重大投资，英国成为了全球互联汽车和无人驾驶汽车开发中心。在公路上测试新车的能力（因为英国在数十年前没有接受维也纳公约）让英国领先于其它国家两年。这为英国带来了巨大的发展潜力。到2030年，开发和引入这些技术不仅能够每年为 GDP 贡献510亿英镑，还能创造300,000个新工作岗位，并且每年预防25,000起交通事故。

英国充分抓住了这一机遇，证实了其适应、领先和创新的能力。得益于早期投资、专业技术和对技术进步的坚定承诺，英国汽车业已经准备好成为这些突破性技术的先锋，从而让驾驶更智能、更安全、更洁净。

1 2016年前8个月，英国出口汽车877,457辆

2 2016年第二季度的ACEA（欧洲汽车制造商协会）数据

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