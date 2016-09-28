Mozido任命马库斯-雷马克为销售和服务执行副总裁

得克萨斯州奥斯汀2016年9月28日电 /美通社/ -- 可靠数字商务和支付解决方案的全球提供商Mozido今天宣布，马库斯-雷马克(Markus Remark)即刻起加入该公司担任销售和服务执行副总裁。在销售和服务执行副总裁这个新职位上，雷马克将负责制定、实施和执行Mozido的全球销售增长战略，并负责管理该公司的交付业务。

Mozido首席执行官托德-布拉德利(Todd Bradley)表示：“我很高兴欢迎马库斯加入Mozido领导团队。马库斯是一位战略领导者，在成功构建以客户为关注重点的销售、服务和交付业务上面具有经过验证的丰富经验，我满怀信心地认为，马库斯将帮助推动Mozido的客户与合作伙伴跨入下一个移动商务阶段。”

雷马克主要关注运营和交付方面的卓越表现，他在为Oracle（甲骨文）、TOA、Motive、Crossworlds和PeopleSoft（仁科）等企业推动大规模变革、构建组织有效性和推动营收增长方面带来了超过20年的明确专长。

雷马克最近担任Oracle客户运营副总裁，并在这个职位上关注推动续约水平和客户满意度创纪录。在为Oracle工作之前，雷马克在TOA Technologies担任全球客户运营高级副总裁，TOA Technologies是一家移动商业技术公司，在2014年被Oracle收购。之前作为Motive高级副总裁，雷马克则管理过广泛的组织变革和转型工作，使得Motive的授权许可事业和营收实现了巨大增长。雷马克拥有德国萨尔布吕肯应用科学大学(University of Applied Sciences)的计算机科学硕士学位。

雷马克说：“我非常高兴能够加入Mozido，并能支持这家公司在全球汇款和数字商务市场上迅速扩大影响力。培养Mozido通过移动和数字技术改善人类生活的热情，可以在财务上为全球数十亿消费者带来更大的灵活性。”