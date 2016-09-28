云财经十年磨一剑 全新产品“趋势领航者”利刃出鞘

深圳2016年9月28日电 /美通社/ -- 随着市场的逐步冷却，A股行情不再，日交易量不断缩减，市场波动率日趋降低。A股市场的股民们始终处于水深火热之中：他们常常无法得知明日大盘的走势会如何，即便遇到了波段底部也不敢抄底；他们的内心十分迷茫，对于持股待涨还是逢高止盈这个问题始终举棋不定，苦心经营的同时还要担心突然遭遇全盘暴跌……正是因为这样，在弱势市场中波段交易显得更为重要。云财经（www.yuncaijing.com）推出了极具里程碑意义的全新产品 -- 趋势领航者。



云财经趋势领航者重磅上线

云财经团队是最早探索中国证券市场大数据领域的先行者之一，是上海证券交易所、深圳证券交易所的授权数据服务商，手握A股最原始的海量 LEVEL2 源数据、全网财经新闻监控数据、全网财经社区舆情数据。TA于近期推出了专门用于大盘短期趋势分析的利器 -- 趋势领航者，该系列指标属于分时指标（不存在未来函数的可能），能极高胜率地预判大盘短期的发展趋势，由于大盘走势≈大多数个股的走势，因此这款工具非常适合中国A股 T+1 制度下的短线波段投机。

T1景气指数 -- 高胜率预知明日走势

T1景气指数是A股首创的能预测大盘未来24小时趋势的指标，它是云财经通过对影响股票价格本质的数据进行挖掘和量化，以刻画第二天大盘趋势的领先指标。通过 T1 景气指标可以把市场情绪等模糊概念形象化，从舆情维度统计中国数百万活跃股民当前的看多、看空情绪，提前预判 T+1 日的机会与风险，用直观的红绿色来描述市场对大盘第二天涨跌的预期，让你把握现在，先知未来。

多空比数据 -- 助力高抛低吸波段操作十拿九稳

多空比数据是实时反映市场多空力量力度变化的指标，它用红绿线来代表多空双方，通过红绿线数值的高低实时判断多空力量大小，通过金叉、死叉来预判市场的中短期趋势。独家算法计算市场大资金之间的博弈，用于把握多空力量的均衡度、转折点。它还可以结合T1景气指数，通过死叉的判断协调T1指标进行二次止赢或止损策略，让你总揽大盘趋势，轻松波段操作。

暴跌风险预警 -- 暴跌前信号提醒避险正确姿势

暴跌风险指数是可以提前预警大盘暴跌风险的指标。我们通过分析回测A股20多年来的历史数据及数百次超过5%的暴跌，深度挖掘暴跌前兆的数据特征，发现在市场暴跌前7~30分钟都会出现有规律的预兆。通过这种规律，我们设计出一个风险指标，通过它可以提前预知市场暴跌，一旦历史从现，则实时警报，最大限度的规避暴跌风险，实现资产增值。

作为A股市场中靠谱的大数据产品，趋势领航者可谓是短线操盘的终极利器。借助TA，股民可以预判明日大盘走势涨跌，可以高胜率捕捉阶段性的顶部和底部，通过高抛低吸，实现稳定的盈利，更能实时预判暴跌并预警，完美躲避主跌浪。欢迎前往云财经（www.yuncaijing.com）开启领航体验！