TUV莱茵客户答谢会暨2016温州啤酒节今日欢乐上演

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 9月28号，德国莱茵TUV（以下简称TUV莱茵）“点亮光耀未来”啤酒节主题客户答谢活动在温州欢乐上演，近百位客户代表、合作方代表欢聚一堂，在悠扬的德国音乐中，以原汁原味的德国美食美酒相聚畅谈，共享这个独具特色的德国传统民间活动。



2016点亮光耀未来啤酒节

啤酒节作为德国传统的民间节日，每年吸引着全球各地的人们参与庆祝。今年，TUV莱茵作为拥有百年历史的德国品牌，特以啤酒节作为此次客户答谢会的主要形式，以“点亮光耀未来”为主题，让尊贵的客人无需远赴国外，即可享受丰富地道的德国美食、畅饮口感醇正的鲜酿啤酒、欣赏激情澎湃的乐队表演。啤酒节现场，大家暂时忘却工作中的劳累，载歌载舞，体验着特色的文化与艺术，共度欢乐时光。



欢乐举杯

温州永嘉县桥下镇是幼教游乐设备的生产基地，也是国内知名的教玩之乡，每年出口游乐设备，教玩具等产品几十亿人民币。TUV莱茵温州公司自成立以来，一直致力于服务游乐设备企业的出口，提供相关的测试和认证、扩展技术培训、标准讲解等附加值服务。权威、专业、严谨的TUV莱茵精神，更是赢得了奇特乐集团、凯奇集团、华夏游乐、巧巧实业等当地知名企业的一致认可，彼此合作默契，共同推动行业的规范发展。