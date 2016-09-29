在世界心脏日行动起来

日内瓦2016年9月29日电 /美通社/ -- 世界心脏联盟（World Heart Federation，简称WHF）于2016年9月29日“世界心脏日”（World Heart Day）到来之际呼吁世界各地的人们利用信息的力量，挽救全球十分之一因心血管疾病（CVD）早逝的生命[1]。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412404LOGO）

心血管疾病是全球人类死亡的重要原因，现在每年夺去1700多万人的生命。不过，至少80%由心血管疾病引起的过早死亡都可以避免[2]。

世界心脏日网站提供大量信息，帮助人们改善自己的心脏健康，如新的心脏智商测试（让您了解自己的心脏）。世界心脏联盟还呼吁政策制定者与政府利用信息的力量，并针对心血管疾病部署可靠、专用的监控与监测系统。

为了支持此次呼吁的内容，世界心脏联盟还将发布一份政策简报行动纲要，揭示全球心血管疾病监控中令人担忧的矛盾以及部分挑战，包括缺少资源、工作人员人手有限以及缺少政治意愿，并提供了部分解决政治惯性的建议，包括加强全国民事登记系统和共享最佳方法。

世界心脏联盟首席执行官 Johanna Ralston 表示：“心血管疾病在很多情况下都可以预防，因此我们鼓励人们在世界心脏日到来之际采取行动。更健康饮食、减少饮酒和停止抽烟等细微改变就能真正改善心脏健康。我们还需要更高效、更具体的监控，这样我们才能更详细了解哪些国家需要支持，以及我们可以从中学到什么。”

据说目前仅有42个国家拥有支持报告非传染疾病的监控与监测系统，远远不符合世界卫生组织降低非传染疾病的目标[3]。

有关世界心脏日详情，请访问：http://www.worldheartday.org

--------------------------------------------------

1 世界卫生组织，2012

2. http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/world-heart-day/about-world-heart-day/

3. Kroll et al. Challenges to the surveillance of non-communicable diseases-a review of selected approaches BMC Public Health (2015) 15:1243 DOI 10.1186/s12889-015-2570-z