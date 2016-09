在世界心脏日行动起来

日内瓦2016年9月29日电 /美通社/ -- 世界心脏联盟(World Heart Federation,简称WHF)于2016年9月29日“世界心脏日”(World Heart Day)到来之际呼吁世界各地的人们利用信息的力量,挽救全球十分之一因心血管疾病(CVD)早逝的生命[1]。

心血管疾病是全球人类死亡的重要原因,现在每年夺去1700多万人的生命。不过,至少80%由心血管疾病引起的过早死亡都可以避免[2]。

世界心脏日网站提供大量信息,帮助人们改善自己的心脏健康,如新的心脏智商测试(让您了解自己的心脏)。世界心脏联盟还呼吁政策制定者与政府利用信息的力量,并针对心血管疾病部署可靠、专用的监控与监测系统。

为了支持此次呼吁的内容,世界心脏联盟还将发布一份政策简报行动纲要,揭示全球心血管疾病监控中令人担忧的矛盾以及部分挑战,包括缺少资源、工作人员人手有限以及缺少政治意愿,并提供了部分解决政治惯性的建议,包括加强全国民事登记系统和共享最佳方法。

世界心脏联盟首席执行官 Johanna Ralston 表示:“心血管疾病在很多情况下都可以预防,因此我们鼓励人们在世界心脏日到来之际采取行动。更健康饮食、减少饮酒和停止抽烟等细微改变就能真正改善心脏健康。我们还需要更高效、更具体的监控,这样我们才能更详细了解哪些国家需要支持,以及我们可以从中学到什么。”

据说目前仅有42个国家拥有支持报告非传染疾病的监控与监测系统,远远不符合世界卫生组织降低非传染疾病的目标[3]。

