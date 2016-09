亚洲种植园资本科研团队研究乌木油治癌功效

日内瓦2016年9月29日电 /美通社/ -- 数千年来,沉香木以及产自其中的乌木油一直受到很多文化和宗教的推崇。由于它已成为亿万人文化和宗教生活中必不可少的一个方面,现在有科学研究开始揭露一种在世界最古老文字中都有记载的物质的非凡医药用途。

20世纪末,《濒危野生动植物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)把生产沉香木的沉香树种列为“濒危物种”,因为大量的非法砍伐使该树种非常重要的核心部分 -- 沉香木几乎濒临灭绝。

这种树本身的价值在于其中含有的树脂,这种物质是因为树受到“伤害”自然生成的,但仅通过观察发现不到它的存在。这就导致了乱砍滥伐,以及先前在亚洲种植园资本公司(Asia Plantation Capital)等可持续种植公司介入之前这些物种面临的濒危状态。

通过使用专利技术和实施久经考验的农牧业计划,沉香属树种得以再次繁茂。随着人们对可持续性的重视和将环保意识作为重要戒律,沉香属植物的众多不同部位(树脂、树干材、甚至是树叶)被广泛应用于多种增值产品中。

亚洲种植园资本公司成立了一个科学顾问委员会,其成员为领先的学术专家、研究员以及沉香木及其相关产品领域的从业者,其中最著名的包括马来西亚国际伊斯兰大学(International Islamic University)生物技术工程系教授Yumi Zuhanis Has-Yun Hashim博士。

Yumi博士的专业领域是“通过开发、使用和消费天然产品,提供健康生活方式和预防疾病”,她为委员会带来了丰富的经验和专业知识,对该种植园巨头的垂直一体化业务模式形成了补充。

目前乌木油在香水行业需求日益增大,科研人员也在评估它的药用功效,早期结果证明非常鼓舞人心。

历史上,除了因丰富浓烈的香味受到欢迎,沉香木还一直被用来治疗关节痛、炎症相关疾病和胃病。它可以作为镇静剂,甚至是温和的兴奋剂。证据表明,即便是它的粗提物和分离出的一些化合物都具有显著的抗过敏、抗缺血(心肌保护)、抗糖尿病、抗氧化和抗菌特性。(1)沉香木还含有某些黄酮类化合物,有助抗衰老,而众所周知,沉香茶可改善消化系统和提高血压稳定性。

由于其显示了非凡的药理学特性,并含有数种生物活性化合物,因此现在正在开展广泛的研究来验证其防癌和治癌功效。(2)

尽管以前很少进行过科学研究和严格的检验,但历史上沉香木一直被用在传统医药中。而值得一提的是,它对于治疗可导致腹泻、咳嗽、麻风病和痢疾等疾病的微生物感染的显著效果,这让科学家和研究人员开始研究沉香木的抗氧化特性之所以能够对抗可导致糖尿病和癌症的“氧化应激”的方式。

一种比有文字记载历史还古老的物质因为保健特性以及能够带来的安康感,而世世代代被视若珍宝,这并非巧合。借助现代科学的帮助和研究人员的潜心探索,沉香木被证明是癌症以及多种疾病治疗领域一项意义重大的“发现”。

这也意味着,沉香木及其相关产品的种植和生产可持续性需求变得空前重要。在人类不断寻找致命疾病可行疗法的过程中,唯有负责任且合乎道德标准的做法才能让这种珍贵的物质为后人所用。

致编者:

更多详情,请联系:

Charlotte Medigue

市场营销和行政干事

电邮:charlotte.medigue@apcgroup.ch

手机: