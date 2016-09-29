重力能源发明得到实际证据支持

阿姆斯特丹2016年9月29日电 /美通社/ --

荷兰建筑师和科学家为多年前开始研究的课题“我们能否从重力中获得能源？”提供了原理论证

这项发明现在可带来一种可持续家用能源发电机。

过去6个月里，阿姆斯特丹Universe Architecture（宇宙建筑公司）的建筑师加纳普-睿杰森纳(Janjaap Ruijssenaars)和来自荷兰亨厄洛VIRO的科学家们一直在寻找实际证据。正如根据早前的计算所预计的那样，重力加上机械不稳定性大大提高了将机械压力转变为电能的方法（即所谓的压电）的效率。效率的显著提高使一种新型能源发电机成为了可能。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160926/412014 ）

在接受路透社视频采访时，睿杰森纳表示：“我试想过如何能在一瞬间存在重力，而在下一瞬间失去重力。因为通过重力变化，可以产生电能。”路透社采访在国际电视台的播出吸引了能源投资者的关注。天使投资者Jeroen van den Hamer已经收购了将获得这项专利发明授权的阿姆斯特丹公司Gravity Energy 10%的股份。Jeroen van den Hamer表示：“与风力涡轮机和太阳能电池板等现有的可持续方法相比，这项发明效率较高，这引起了我们的注意。这可能会引领行业变革。”

设计理念是：通过让一个重物处于失衡状态，重力能会向压电发电机输入额外能量。微风就足以产生电能。储存在压电弹簧中的剩余能源可用于使重物回到不稳定的平衡状态。这就是该理念的本质，每个周期的理想能源效率达80%。

睿杰森纳对这项现已得到验证的发明及其高效率感到非常兴奋，他断然否定了“永动机”的概念，因为输入能源总是需要的。由于这项发明的原理应用范围可大可小，睿杰森纳还看到了改善现有能源发电系统的可能性。

在Gravity Energy网站上观看说明视频：http://www.gravityenergy.nl/#video

2015年年底首份关于发明理论的出版物：http://www.prnasia.com/story/archive/1574058_ZH74058_1

详情请访问：

http://www.universearchitecture.com

更多内容：



路透社采访：

https://www.youtube.com/watch?v=W_KG91PVYtA

电视广播：

https://www.youtube.com/watch?v=tBIghZwP-x4

https://www.youtube.com/watch?v=i84EH93u8f0

https://www.youtube.com/watch?v=SN-Fr3VMV1I