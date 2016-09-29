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环中出国荣膺“卓越品质移民服务机构”大奖

2016年09月29日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 9月21日，由《财富管理》杂志主办的“亚太财富论坛2016年度国际私人财富管理中国风云榜”在上海圆满落下帷幕。环中出国凭借其专业优质的服务，以及过去近20年来在行业领域创下的累累硕果，一举荣获“金臻奖－卓越品质移民服务机构”这一奖项。

环中出国在亚太财富论坛2016年度国际私人财富管理中国风云榜被授予 “金臻奖－卓越品质移民服务机构”之殊荣
环中出国在亚太财富论坛2016年度国际私人财富管理中国风云榜被授予 “金臻奖－卓越品质移民服务机构”之殊荣

环中出国是经国家公安部、国家工商总局批准的具有 《因私出入境中介机构许可证》资质的专业出国移民服务机构。公司历史可以追溯到1996年，当时美国华人移民协会为促进美中间的交流，创办了环中出国的前身香港环中国际。2002年进入中国大陆并于2005年成立大陆分公司，2012年把总部迁往上海。

这20年来，无论是投资或者移民环中出国秉持着以“掘金全球”为第一生命力，为客户在海内外安家置业助力护航。同时始终把“为客户提供卓越品质服务”视为第二生命力，并在公司内部建立起一套完整全面的服务体系，从前端的客户接待、需求收集，到中端的需求分析、报告拟写、风险预估，再到后端的项目开发、服务创新和资源整合，每个环节都有对应的专业团队来提供服务支持，为客户提供全方位、全天候的服务，最大限度的保障客户的出国要求高效落地。

今天，环中出国集移民、留学、游学、签证、投资置业等综合性出国服务，已经为上千名客户提供了优质的一站式出国服务。更值得一提的是，这20年里，环中出国一直保持着高于业界平均通过率的成绩，从未出现过一例风险事故。

可以说，环中出国获封“卓越品质移民服务机构”大奖，实至名归。

“金臻奖之卓越品质移民服务机构”奖杯
“金臻奖之卓越品质移民服务机构”奖杯

环中出国董事长林强先生表示：“环中之所以能够做到无往不胜，与‘专业护航、全心相伴’的服务理念分不开。一直以来，环中出国都致力于打造因私出入境优质服务生态圈，为客户提供最全面的综合性出国服务，以一站式私人订制出国服务模式，帮助客户最高效地到达梦想中的彼岸。同时，与全球的50多家优秀律师行长期保持着合作关系，第一时间获得最权威的移民国家法律、税务、教育等信息，确保客户顺利移民。”

环中出国董事长林强先生
环中出国董事长林强先生

不仅如此，环中出国通过海外强大的分支网络，解决了客户移民后的各种需求，帮助客户度过刚移民时候的迷茫期，是真正可以依赖托付的放心机构。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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