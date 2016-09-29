诺维信：企业社会责任助力可持续发展

香港2016年9月29日电 /美通社/ -- “在实现可持续发展目标的过程中，企业是不可或缺的重要组成部分，发挥着关键作用。通过不断的技术革新，企业向社会提供更多环境友好的产品，同时减少自然资源的使用和污染，满足日益增长的人口粮食、资源和环境的需求，帮助我们在不断发展的世界中生活得更好。”丹麦生物创新先导诺维信公司亚太区总裁戴彤女士在9月28日香港召开的企业社会责任亚洲峰会2016上表示。

企业社会责任亚洲峰会2016（CSR Asia Summit 2016）由企业社会责任亚洲（CSR Asia）主办，至今已举办10届。本次峰会历时两天，来自25个国家500余名社会责任领域专家、政府、公益组织、企业及学术界代表出席会议，并围绕“可持续发展领导力”议题进行全面而深入的讨论。

2016年是2030年可持续发展议程的开局之年，对如何将可持续发展目标在区域落地并落实在实际生产运营的各个方面，企业界代表结合自身实践分享了诸多有益经验。“诺维信从2003年开始对研发中的产品做生命周期评估，以量化技术和产品对环境的影响。为落实联合国可持续发展目标，我们将健康、食品、水资源、能源、土地使用、化学品和废弃物等15个相关的重要领域纳入到诺维信可持续发展评估工作之中，持续推动绿色环保的发展理念。针对在可持续发展目标相关领域有巨大潜力的项目，建立‘Globe Star’（全球之星） 项目组，在决策流程中予以更多重视和关注。”戴彤介绍道，“除了注重整个价值链是否可持续外，我们还启动了‘教育百万人’计划，与教育机构、学校和社会组织等合作，通过生物环保课堂、培训等形式把生物环保、可持续发展的理念传递给更多的人。”

据预测，到2050年世界人口将从73亿上升至97亿，由于人口激增导致的消费需求不断增加，目前人类对地球资源的需求已超过自然可再生能力的50%。以当前的消费速度，预计到本世纪中叶将需要三个地球才能满足人类所需。未来，占世界人口一半以上的亚洲各国所面临的挑战将更为巨大。戴彤呼吁：“选择一条什么样的发展道路非常关键，决定并改变着未来。政府和企业需更加紧密携手，政府为企业营造更为稳定、公平、创新、包容的政策和投资环境；企业加大对产品和技术的研发与投入，为可持续发展提供源源不断的科技动力。这也是全球6500名诺维信员工每天为之努力探寻和奋斗的目标。”

（备注：文中数据来源：联合国经社部《2015年修订版世界人口展望报告》；世界自然基金会《地球生命力报告∙中国2015》）