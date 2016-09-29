控客首家智能生活体验中心开幕 义乌市副市长出席剪彩仪式

义乌2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年9月28日，科技新浙商走进义乌首批合作成果展暨控客智能生活体验中心开幕式在义乌国际商贸城隆重举行。



控客智能生活体验中心开幕合影

义乌市市政府、义乌科创委、义乌市科技局、义乌经信委、义乌市商城集团等政府领导及科技新浙商企业代表出席开幕式。义乌市副市长王新锋、科技新浙商促进会秘书长吴伯正、义乌科创委主任王国成、科技新浙商首批入驻企业控客科技CEO林立一起为控客智能生活体验中心开幕剪彩。王新锋、吴伯正、林立先后致辞。

剪彩仪式后，来宾参观了控客智能生活体验中心，工作人员向来宾介绍了控客物联网技术现已取得的成果，智能单品的多元化应用，以及智能家居整体解决方案的场景体验。

随后，控客联合创始人、光电传感方向博士周元凯在物联网教室发表了“万物互联下的物联网颠覆与回归”的主题演讲。届时，这里也将成为义乌物联网产业的一个分享交流平台，定期举办物联网产业交流及合作对话，组织免费讲座和分享会，有兴趣的企业和个人都可以预约参加。



万物互联下的物联网下的颠覆与回归演讲

控客智能生活体验中心坐落于义乌国际商贸城，一墙之隔是义乌市外交部驻外机构供应处，地理位置优越。展厅面积近500平方米，除控客着力打造的原创智能家居解决方案及模组生态链产品之外，还特别设立了顶尖智能产品体验区，引进了诸如京东众筹、太火鸟等国内外一流智能硬件平台上的尖端产品。

近年来，义乌市政府狠抓招商引资，大力发展物联网科技型产业，希望打造一条特色鲜明的产业革新之路。对义乌而言，控客智能生活体验中心的落地标志着智慧义乌的打造正式拉开序幕。它将为义乌推进产业升级发展起到引领作用，并为其他物联网企业提供最具价值的实战经验。而对于控客，落户义乌将实现其从To C到To B的全方位战略发展。据悉，未来控客物联网智能化业务将涉及智能家居解决方案、智能酒店解决方案，智慧办公解决方案，以及对楼宇、公寓的智能化升级和改造等。

目前，物联网智能家居行业整体尚处于起步阶段，机遇与挑战并存。业内人士分析认为，物联网大潮下的智能家居行业前景广阔，就当前的发展趋势来看，今后几年内全球将有上亿家庭建立智能、舒适、高效的家居空间。我们相信，通过注入控客这股“未来科技力量”，义乌必将占领世界物联网发展的战略高地。