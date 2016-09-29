Sino-Lite Ltd.宣布收购Light Instruments Ltd.

以色列约克尼穆2016年9月29日电 /美通社/ --

以色列企业Sino-Lite Ltd.宣布从Syneron Medical Ltd. 已收购领先的牙科激光治疗设备生产商Light Instruments Ltd。Sino-Lite Ltd.目前拥有100%股全的Light Instruments独家技术，成功进入蓬勃发展的全球口腔牙科激光治疗设备市场。



Sino-Lite Ltd.首席执行官Eric Ben-Mayor（以色列律师协会会员）兼任Light Instruments Ltd.首席执行官



LiteTouch(TM)—手持激光治疗仪，全球用途最广的非纤维Er: YAG牙科激光治疗设备

Light Instruments Ltd.是新一代口腔牙科激光技术的全球领先生产商，以其旗舰LiteTouch™产品而闻名，该激光设备能应用于软硬组织的治疗。Light Instruments研发的LiteTouch™手持激光治疗仪是全球用途最广的非纤维Er: YAG牙科激光治疗设备。

Sino-Lite Ltd.首席执行官兼Light Instruments Ltd.首席执行官Eric Ben-Mayor（以色列律师协会会员）表示：“收购Light Instruments是Sino-Lite计划在以色列市场收购一批高科技和创新公司的第一步。”

Ben-Mayor称：“新的领导管理层将推动LiteTouch™技术品牌继续向前发展，进一步为口腔牙科业做出更多具有价值的创新贡献。Sino-Lite Ltd.将扩大Light Instruments员工团队，并拓展其先进的高端技术牙科激光治疗产品组合，进一步巩固其作为全球领先供应商的地位。”

Light Instruments在开发高科技尖端牙科技术方面良好的声誉被中方投资者吸引，是中国企业集团近期对以色列技术公司的一大笔投资。

Light Instruments Ltd开发的用于牙科手术的灵巧简易便携型激光治疗仪与市场上其它体积较大的复杂设备形成了鲜明对比。

口腔牙科激光治疗设备市场是未来几十年内最具发展潜力的市场之一。牙科口腔医师更加愿意采用无痛、快速且效率更高的解决方案，这明显已成为全球发展的趋势。这个潜力巨大的行业正在快速发展成为医疗保健行业最振奋人心的市场。