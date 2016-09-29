财务高手聚首深圳 共议管理会计实践

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 2016年(第七届)管理会计最佳实践与财务转型峰会于9月24日在深圳召开，峰会由美国管理会计师协会(IMA)、优财(中国)CMA培训中心主办，金蝶集团联合主办，由广东管理会计师协会、深圳高新园区、中国中小企业促进中心等协办。峰会还获得了安越咨询、元年科技、新理财、中国会计报等多家机构和媒体的大力支持。



财务高手聚首深圳 共议管理会计实践

会议邀请了IMA亚太区总监白俊江，清华大学经管学院会计系教授于增彪，广东外语外贸大学会计学院院长、广东管理会计协会副会长刘中华等知名专家学者，以及来自奥美集团、中兴通讯、众行集团、广州地铁集团等国内外一流企业CFO、财务总监、总会计师等共计500余人参会。

此次峰会聚焦管理会计领域热点话题，围绕管理会计思维创新、体系建设、实践成果、人才培养等方面展开深入探讨，为中国企业管理会计实践及财务转型树立标杆和典范，提供思路和对策，积极推进管理会计实践和财务转型，以促进我国管理会计人才队伍建设、信息化能力、咨询服务水平等方面的整体提升。

白俊江首先在开幕式上发表了致辞，详细介绍了近年来管理会计在中国的蓬勃发展，并对管理会计体系建设、人才培养、知识普及等方面提出了期许和建议。他表示，管理会计是一个智能的商业管理体系，也是企业的统一管理语言，广东地区是中国经济发展的重要引擎之一，管理会计在此地的发展也应该赶上其它经济发达地区，管理会计必须成为广东地区产业升级和经济转型的生力军。

于增彪以《管理会计在中国的机缘与未来》为主题进行演讲，特别指出，大力发展和创新管理会计对国家、企业、行政事业单位有百利而无一害，管理会计不仅是会计人士的看家本领，而且将泛化到各级管理者的知识结构之中。在国家大力推行管理会计，企业、行政事业单位追求组织价值创造的大背景下，对于管理会计人才的需求巨大，管理会计正处于发展的绝佳战略机遇期。他认为，现阶段应加紧培养职业化的管理会计，使管理会计成为企业高管的必修课。

金蝶集团财务总监翁晓文表示，财务共享中心是大势所趋，要通过“决策下移，数据上移”的思路建立集中式的信息管理平台。中兴云服务有限公司财务总经理陈东升则认为，财务转型的方向是降低财务运行成本，提供深入价值链的财务支持和决策支持。广州地铁财务总经理王苹也分享了关于战略成本、建设成本和运营成本一体化的成本管理概念。

就管理会计在推行当中遇到的挑战，安越咨询总经理马爽提出，如何把企业战略通过全面预算和经营分析的方法实现绩效落地是管理会计面临的最大挑战。中国电信广东分公司财务共享服务中心总经理李少武认为，当前企业推进管理会计的主要挑战在于业务部门和财务部门的目标不一致，前者关注业务量的完成情况，后者关注提升资源的使用效率和效益。此外，黑弧奥美广告传媒有限公司财务总监简进波还从战略决策“高度”、专业知识“深度”、业务范围“宽度”和人际关系“温度”四个维度对CFO的综合素质进行了剖析。