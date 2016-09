世界体育与文化峰会将在日本举行

日本国内外体育部长、全球推广组织与企业领导者、新一代企业领导者将参展这次国际会议

- 世界体育与文化峰会 (World Forum on Sport and Culture) 将在2019年橄榄球世界杯 (2019 Rugby World Cup)、东京2020年奥运会与残奥会 (Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games) 和关西2021年世界先进运动会 (Kansai World Masters Games 2021) 之前举行

东京2016年9月27日电 /美通社/ -- 日本文部科学省 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) 将在2016年10月19日(周三)至20日(周四)和2016年10月20日(周四)至22日(周六)分别在京都和东京主持召开世界体育与文化峰会,共计长达4天。这次国际会议旨在寻求体育、文化和商业边界的突破,深化整个亚洲及全球的联系。通过积极利用国际影响力和世界经济论坛的支持,该峰会寻求创造全新商机。

世界体育与文化峰会是将在2019年橄榄球世界杯、东京2020年奥运会与残奥会和关西2021年世界先进运动会之前举行的国际会议。在2016年里约奥运会 (2016 Rio Olympics Games) 之后,该峰会将在京都和东京举行并将作为开场活动,传递关于体育、文化、经济及其有形与无形资产做出国际贡献同时协调旅游事业的信息,并加强人们对此的讨论。该峰会以三大主题为核心:“提高人们的素质”、“促进全球范围的交流”和“创造全新经济与文化”。日本国内外体育部长、全球推广组织与企业领导者、世界经济论坛的新一代企业领导者和知名研究者将参加这次大会,并将由此推动对话。

世界体育与文化峰会概况

- 日期与地点:

2016年10月19日(周三)至20日(周四),京都(京都罗姆剧院 (ROHM Theatre Kyoto) 等)

2016年10月20日(周四)至22日(周六),东京(六本木Hills (Roppongi Hills) 等)

垂询最新信息,敬请访问:http://wfsc2016.mext.go.jp/en/