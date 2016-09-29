人才大数据带来无限可能，e成科技亮相中国国际大数据大会

上海2016年9月29日电 /美通社/ -- 9月27日-28日，2016中国国际大数据大会在北京盛大举行。本届大会以“数聚新动能，数创大未来”为主题，齐聚2000多位行业精英，围绕大数据产业发展趋势和热点展开深入探讨和交流分享。e成科技作为国内领先的大数据招聘服务平台受邀出席，展示了多元化的海量数据与强劲的技术实力，描绘出人才大数据无限广阔的应用前景。



行业精英齐聚2016中国国际大数据大会

本届大会汇聚来自主管部委、地方政府、行业组织、大数据厂商、IT、互联网企业、应用单位、行业组织、科研院所等大数据产业链各环节的代表，涵盖了包括数享家峰会、互联网+大数据峰会、大数据应用等在内的十一场论坛，包括腾讯云、华为、京东云、e成科技、搜狗等几十家企业的高管代表出席大会并带来精彩观点与案例实践分享。

在大数据应用论坛上，e成科技创始人兼CEO周友鸿先生发表精彩演讲，描绘了e成人才大数据带来的无限可能。周友鸿先生展示了人才大数据服务城市的生动案例 -- e成基于城市人才数据进行了包括学历、学校、专业、热门行业等多维度的分析，形成城市人才地图，帮助地方政府优化人才结构，并为其制定、完善人才引进策略提供关键数据参考与建议。



e成科技创始人兼CEO周友鸿先生发表主题演讲

作为国内领先的大数据招聘服务平台，e成科技拥有1.3亿份全网有效简历，7000万份中高端简历，4300万职位的多元化海量数据。运用强大的数据处理能力，e成可以在海量人才库以及全网公司信息数据基础上，通过深度神经网络技术挖掘招聘领域的知识图谱，支持智能搜索推荐，数据BI分析，人才地图，离职预测与员工保留等不同维度的产品服务。

e成科技专业的人才大数据案例分享获得了包括地方政府代表、知名参会企业及应用单位的高度关注与认可——地方政府代表希望e成科技可为其提供人才大数据解决方案，支持当地的人才引进；对于演讲中展示的人才地图、“员工宝留”等特色产品服务，多家公司表现出强烈合作意向。

e成科技展台上，工作人员详细展示了e成一体化人才招聘服务解决方案，吸引了多位客户咨询问讯。



e成科技展台

在大数据产业高速发展的当下，作为深耕人才大数据的领先企业代表之一，e成科技未来将会进一步加强自身的技术实力，提高基础数据的处理与应用能力，结合人力资源领域的丰富经验，为政府和企业提供更加安全、智能、便捷的人才数据服务。