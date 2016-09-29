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Hardox Wearparts推出耐磨堆焊复合板最新品Duroxite

2016年09月29日 09:30 编辑： 经理人网编辑
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借助 Hardox® 悍达耐磨板制造商 SSAB 的独特产品担保和生产技术经验，新产品系列为耐磨堆焊复合板市场树立了高质量标准。

瑞典斯德哥尔摩2016年9月29日电 /美通社/ -- Duroxite 耐磨堆焊复合板将于9月26-28日在美内华达州拉斯维加斯举办的 MINExpo 矿业展会上推出。有了这个新的堆焊复合板产品，Hardox Wearparts 现在为最终用户提供了一个功能全面的耐磨产品。通过业界领先的 Hardox® 耐磨板和现在的 Duroxite 耐磨堆焊复合板产品，Hardox Wearparts 可以为客户的环境和应用提供最佳耐磨解决方案。

Duroxite 标志
Duroxite 标志

该 Duroxite 堆焊复合板通过在低碳钢或 Hardox 悍达耐磨钢基板顶部沉积耐磨材料而成，旨在形成一种极其耐磨的复合耐磨材料。Duroxite 由 SSAB 制造，SSAB 是 Hardox 悍达耐磨板的生产商，拥有耐磨领域的广泛冶金知识和技术。

Duroxite 堆焊复合板尤其适用于滑动磨损环境，在这种环境中，常常需要处理小而硬的材料，例如，石英含量很高的煤等。此外，作为一种耐磨材料，Duroxite 在高温环境下也可发挥重要作用。

“和 Hardox 悍达一样，Duroxite 也能满足客户的期望，拥有最佳耐磨性能和最长的使用寿命。”SSAB 服务负责人 Gregoire Parenty 如是说：“它是许多行业，如采矿、水泥生产和加工、燃煤发电等多种应用的自然选择。”

地下采矿装载机客户案例
地下采矿装载机客户案例

Duroxite 的尺寸公差得到保证

Duroxite 担保在堆焊复合板市场上是独一无二的。Duroxite 堆焊复合板产品交货时可确保产品堆焊层厚度偏差在+ 10％的范围内。这就保证了整块钢板或者钢板与钢板的一致性。

而且，钢板的耐磨性能在堆焊层的75％厚度也能保持一致，而不只是在堆焊层的表面。堆焊层剩余的25％厚度是与基板保持良好粘接性的必要过渡层。最佳的碳化物成分确保了 Duroxite 具有高耐磨性和长使用寿命以及基体金属和堆焊层的均匀粘接。

Duroxite 担保堆焊复合板实例
Duroxite 担保堆焊复合板实例

Duroxite 将在 MINExpo 矿业展会上推出

欲了解更多关于 Duroxite 的详情及其对采矿业的益处，请访问 SSAB 公司在 MINExpo 矿业展会上的＃913展位。 Hardox Wearparts 美洲部负责人 Ross Wylie，可以在展位接受媒体采访。要安排对 Ross 的采访，请联系 SSAB 北美营销经理 Andie Drobnik，andrea.drobnik@ssab.com，+1 630-810 4774。

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