英特尔物联网全面布局中国市场 加速产业合作升级

北京2016年9月29日电 /美通社/ -- 今日，2016英特尔物联网解决方案大会在北京召开，英特尔和众多合作伙伴就中国物联网发展趋势和产业合作方向等议题进行探讨，引发了物联网产业链的广泛关注。中国物联网市场潜力巨大，英特尔物联网在中国全面布局，加速产业合作升级，为中国物联网的发展提供驱动力。

会上，英特尔携手合作伙伴，通过形式多样的展品将全球领先的技术和解决方案展示出来，使到场嘉宾能够亲身感受科技创新带来的无限可能性。这些展品展示了英特尔物联网在现代教育、时尚消费、绿色制造、平安环境和健康生活五个领域的成功应用和部署，充分体现了英特尔与合作伙伴在物联网产业的创新思路和应用价值，有助于驱动行业创新，推动物联网产业链的深度合作。



英特尔物联网解决方案峰会活动现场

通过会上主题多样的交流和探讨，英特尔与合作伙伴为促进物联网全面升级，推进物联网解决方案在各个产业的开发与实际部署献智献策。根据英特尔的预测，截至2020年，将有500亿台形式多样的智能互联设备。面对如此庞大的可开拓世界，英特尔与合作伙伴携手，共同驱动其中的每一个环节。凭借强大的数据运算能力以及独特的物联网端到端解决方案，英特尔为合作伙伴提供关键助力，并在安全性、标准和可扩展性之上广泛建立生态系统。通过战略合作，客户可充分利用英特尔®物联网平台，与英特尔共同针对细分垂直市场的独特需求研发解决方案，将物联网创新带入智能零售、智慧教育、智能安防、智能制造、智能交通、智慧能源、智慧金融等产业。通过创新商业模式，英特尔与合作伙伴实现合作共赢，促进智能物联网在中国的加速落地和应用。

英特尔销售与市场事业部副总裁兼全球物联网销售总经理斯若玫女士表示：“物联网是英特尔发展策略的重要组成部分，在驱动英特尔良性增长循环中起到关键性作用。英特尔物联网重视在中国的发展，借助英特尔中国在物联网领域的丰富经验和孜孜不倦的科技创新，在各个细分产业全面布局，驱动物联网全面升级。未来，英特尔将继续拓展产业合作，与合作伙伴共建物联网解决方案，提升科学管理，为中国经济、社会、环境的可持续发展助力，同时带动创建更具价值的商业模式。"



英特尔销售与市场事业部副总裁兼全球物联网销售总经理斯若玫女士发表主旨演讲

在万物智能互联的信息世界，海量设备正在或正准备接入物联网，所有的“物”都能够通过物联网以数据的形式被实时追踪和获取。随着中国“物联网社会”的大规模建设，万物智能互联将在信息化社会中已占据重要位置，潜力巨大的中国物联网市场在提供无限商机的同时，也在技术及商业模式上提出了众多挑战。如何推进技术创新与物联网部署应用，提高技术平台的可扩展性和易嵌入性，以及如何实现商业价值转换，成为物联网参与者不得不思考的问题。

面对挑战，英特尔积极推动基于英特尔架构的物联设备在零售、安防、交通、制造、能源和教育等多个领域的应用，帮助最终用户从全新类别的互联设备中，获得熟悉、一致的个性化应用体验。在“物”的层面上，英特尔积极扩展低功耗产品路线图，通过提供一系列采用从至强、酷睿、凌动到 Quark 的基础性构建模块，帮助开发者和服务提供商快速、顺利地开发和提供物联网解决方案。在平台层面上，英特尔推出智能网关和物联网平台解决方案，在既有系统与新系统之间建立连接的通用接口，以确保设备和现有基础设施产生的数据在云端安全共享，实现设备和云之间的无缝通信。英特尔®物联网平台和产品可帮助解决方案提供商突破信息孤岛困局、更加轻松地实现物联网的规模部署，揭示智慧生活和商业转型所需的关键信息和价值。

在物联网的变革进程中，英特尔中国正在积极推动物联网方案在不同领域的落地执行，用努力和行动兑现英特尔的物联网承诺。

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